الثلاثاء 30 نوفمبر 2021
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د. محمد الباز
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

حبس مسجل خطر يتاجر في الأقراص المخدرة ببولاق الدكرور

حبس مسجل خطر
حبس مسجل خطر

 قررت النيابة العامة بجنوب الجيزة، اليوم الثلاثاء، حبس مسجل خطر،  لمدة 4 أيام على ذمة التحقيقات، بتهمة الاتجار في الأقراص المخدرة وحيازة سلاح ناري بدون ترخيص في منطقة بولاق الدكرور.

 كانت معلومات قد وردت لرئيس مباحث قسم شرطة بولاق الدكرور، تفيد بقيام أحد الأشخاص له معلومات جنائية مقيم بدائرة القسم، بالاتجار في المواد الأقراص المخدرة وحيازة سلاح ناري بدون ترخيص ومتخذا من دائرة القسم وكرا لمزاولة نشاطه الإجرامي.

وبعد التأكد من صحة المعلومات وعقب تقنين الإجراءات تم ضبطه وبحوزته "كمية من مخدر الحشيش وزنت 5 كيلوجرامات، مبلغ مالي، هاتف محمول" حال تواجده بمسكنه وتم اقتياده إلى ديوان القسم. 

وتم تحرير محضر بالواقعة وأخطر اللواء رجب عبدالعال مساعد وزير الداخلية مدير أمن الجيزة، والذي أحال الواقعة إلى النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

عقوبة الاتجار في المخدرات النيابة العامة بجنوب الجيزة بولاق الدكرور مسجل خطر حبس المواد المخدرة

رئيس التحرير

وائل لطفي

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