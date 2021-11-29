الإثنين 29 نوفمبر 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

ضبط 4 عاطلين بـ«كوكتيل مخدرات» وأسلحة نارية بالجيزة

جريدة الدستور

طارد قطاع الأمن العام، عددًا من العناصر الإجرامية، من مروجي المخدرات والأسلحة النارية، بأماكن ممارسة أنشطتهم غير المشروعة، بهدف نشر الأمن وتحقيق الانضباط في الشارع، والحفاظ على الشباب من خطر إدمان المخدرات، وذلك تنفيذًا لتوجيهات اللواء محمود توفيق وزير الداخلية. 

أسفرت الجهود عن ضبط اثنين من العناصر الإجرامية، مقيمين بدائرة قسم شرطة روض الفرج بالقاهرة، وبحوزتهما «بندقية خرطوش، فرد محلي، طلقات مختلفة الأعيرة، 850 جرامًا لمخدر الهيروين، مبلغ مالي، 3 هواتف محمولة»، حال تواجدهما بدائرة قسم شرطة المنيرة الغربية.

كما تم ضبط أحد العناصر الإجرامية، له معلومات جنائية، مقيم بدائرة قسم شرطة الساحل بالقاهرة، وبحوزته «طبنجة، طلقات لذات العيار، 500 جرام لمخدر البودر، مبلغ مالي، 3 هواتف محمولة»، حال تواجده بدائرة قسم شرطة العجوزة.

وتمكنت القوات من ضبط عاطل له معلومات جنائية، مقيم بدائرة قسم شرطة بولاق الدكرور، وبحوزته «فرد محلي، طلقتان لذات العيار، كمية من مخدر الحشيش، هاتف محمول»، حال تواجده بدائرة قسم شرطة بولاق الدكرور.

وبمواجهة المتهمين، اعترفوا بحيازتهم للمواد المخدرة بقصد الاتجار، والأسلحة النارية لحماية نشاطهم الإجرامي، والمبالغ المالية من متحصلات البيع، والهواتف للإتصال

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