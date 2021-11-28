الأحد 28 نوفمبر 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
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وائل لطفى

عالم

واشنطن تعرب عن «قلقها العميق» حيال اعتقال إيران متظاهرين بأصفهان

متظاهرين بأصفهان
متظاهرين بأصفهان

أعربت الولايات المتحدة عن "قلقها العميق" حيال اعتقال السلطات الإيرانية نحو 70 شخصا بعد أعمال شغب اندلعت على خلفية مظاهرات احتجاجية في أصفهان التي تعتبر ثالث أكبر مدن البلاد.

وقال الناطق باسم وزارة الخارجية الأمريكية نيد برايس على تويتر: "قلقون جدا حيال القمع العنيف ضد المتظاهرين السلميين في أصفهان".

وأضاف: "يحق للشعب الإيراني التعبير عن شعوره بالإحباط ومحاسبة حكومته".

وكانت السلطات الإيرانية أعلنت عن اعتقال 67 شخصا بعد أعمال شغب اندلعت على خلفية مظاهرات احتجاجية في أصفهان.

وأكد قائد الوحدات الخاصة في قوى الأمن الداخلي في إيران، العميد حسن كرمي، في حديث لوكالة "فارس" شبه الرسمية اليوم السبت أن أعمال الشغب التي وقعت أمس سبقها تجمع مرخص به "هادئ وقانوني" نظم في محافظة أصفهان قبل أسبوع بمشاركة 30-40 ألف شخص منهم مزارعون، مشددا على أن هذا التجمع انتهى، بعد أن ناقش مسؤولون معنيون مع المتظاهرين مطالبهم.

وألقى كرمي اللوم في أعمال الشغب الأخيرة على "عناصر معادية للثورة حاولوا تحويل الاحتجاج القانوني الى ساحة للعنف"، محملا إياهم المسؤولية عن "جعل المواطنين درعا لمطالبهم غير المشروعة" ورمي الحجارة "وإشعال النار في خيام المزارعين لمنع المواطنين من طرح مطالبهم الهادئة والمحقة".

وعلى صعيد آخر، ارتفع عدد الإصابات بفيروس كورونا في الولايات المتحدة بنسبة طفيفة خلال 24 ساعة حتى الساعة 03:37 مساء بتوقيت نيويورك.

ويصل بذلك إجمالي الإصابات بالوباء منذ بداية الجائحة في البلاد إلى 48.2  مليون، وبلغ إجمالي الوفيات بسبب كورونا 776 ألفًا و 396 حالة، وفقًا لبيانات جامعة جونز هوبكنز ووكالة بلومبرج للأنباء.

وجاءت الزيادة في الإصابات على مستوى البلاد أدنى من متوسط الزيادة اليومية الأسبوع الماضي، بواقع 0.2 % .

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