السبت 27 نوفمبر 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

حفل فرقة «صوت البحر» بأوبرا الإسكندرية.. اليوم

الفنان محمد متولي
الفنان محمد متولي

تستضيف دار أوبرا الإسكندرية، بمسرح سيد درويش وسط المدينة، في الثامنة من مساء غدًا السبت، حفلًا فنيًا لفرقة «صوت البحر» بقيادة الفنان محمد متولي.

 

يتضمن برنامج الحفل باقة متنوعة من أعمال زمن الفن الجميل منها: (يا أهل المحبة، من حبى فيك يا جارى، هرجع تانى أغنى، كنت فين وأنا فين، روقان، نسيانك صعب أكيد، زينة زينة، باب مردود، مداح القمر، وانا معاك، يا مالكا القلب، أجمل م القمر، فاتت سنة)، بمصاحبة العزف على آلة العود، وباقة متنوعة من روائع الفنان الكبير محمد منير (الليل والشوارع، سكة العاشقين،  من غير ليه).

يشارك بالحفل كل من نجوم الغناء محمد حسن متولي، وإسلام الرملي، وهيام جاد، وهبة إسماعيل، وعازف العود، وليد سلامة.

 

يشار إلى أن فرقة "صوت البحر" تم تأسيسها في يناير عام ٢٠١٩، وتضم مواهب غنائية متميزة من أبناء دار الأوبرا، وقد تم اختيار الفرقة لاسم "صوت البحر" نظرا لسكندرية مؤسسها الفنان محمد متولي، وانتمائه إلى مدينة الثغر، وهو أحد الأصوات الشابة التي تنتمي إلى دار الأوبرا المصرية.


وكانت قد نظمت دار الأوبرا المصرية برئاسة الدكتورمجدى صابر حفلا فنيا لطلبة فصل الايقاع بمركز تنمية المواهب التابع لدار الأوبرا  المصرية تدريب فنان الايقاع العالمى سعيد الأرتست الأحد الماضي.

 

وقدم الطلاب تنويعات لمجموعة من أشهر ألحان الموسيقى العربية والمعزوفات الشعبية إلى جانب ارتجالات على مختلف آلات الإيقاع الشرقية بالإضافة إلى مجموعة من أشهر مؤلفات سعيد الأرتيست.


يشار إلى أن مركز تنمية المواهب قد تم تأسيسه فى الموسم الفنى لعام 2004 ويضم نخبة من  الأكاديميين حيث يحرص المركز على تدريس التقنيات الفنية الحديثة وتشجيع وصقل المواهب الفنية، ويضم فصول فنية مختلفة منها( البيانو، الباليه، الكمان، الجيتار، العود، الكورال، الموشحات، الايقاع، ذوى القدرات الخاصة).

سيد درويش أوبرا الإسكندرية صوت البحر حفل ا فني ا أعمال زمن الفن الجميل

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