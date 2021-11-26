تامر محسن: سعيد بالمشاركة في مهرجان القاهرة السينمائي

عبر المخرج تامر محسن عن سعادته بالدورة 43 من افتتاح مهرجان القاهرة السينمائي الدولي، مشيراً إلى أنه سعيد باختياره عضوا في لجنة تحكيم مسابقة «آفاق السينما العربية» ضمن فعاليات أيام القاهرة لصناعة السينما.

وأشار إلى أنه سيقدم ورشة عمل عن الإخراج السينمائي موجهة إلى طلاب السينما.

وتضم لجنة تحكيم مسابقة آفاق السينما العربية بالإضافة إلى تامر محسن المخرج اللبناني هادي زكَّاك والممثلة والمخرجة السعودية فاطمة البنوي.

وعلى السجادة الحمراء، قال تامر محسن إن حفل افتتاح طريق الكباش الذي شارك فيه أمس بفيلم «الأقصر.. السر»، شهد مشاركة عددا من الفنانين الشباب في جولة مع خبراء الأثار وأهل الأقصر، للحديث عن المدينة السياحية التاريخية، من بينهم الفنانين عمرو وهبة، أسماء أبو اليزيد، آدم الشرقاوي وسلمى أبو ضيف.

ويقدم تامر محسن ورشة عمل عن الإخراج السينمائي ضمن برنامج يوم صناعة السينما للشباب، وهو عبارة عن ورشة من يوم واحد تُقام للمرة الأولى في مهرجان القاهرة، وهي مخصصة للطلاب الشغوفين بالسينما، وتستهدف مساعدة الطلاب المختارين لبدء مشوارهم في صناعة السينما بمساعدة المتحدثين الذين يقدمون خبراتهم ليبنوا جسراً بين الخبرة الأكاديمية وأرض الواقع.

وأضاف: «الاستمرار في إقامة المهرجانات السينمائية بكل أنحاء العالم في العامين الأخيرين، هو دليل هام على تمسكنا باستمرار الحياة، دعونا لا ننسى أن الأفلام التي نراها تعرض الآن في المهرجانات قد صنعت بعناء في ذروة أزمة الجائحة، وبإصرار من صناعها على استمرار صناعة لا يجب أن تتوقف أبدًا.. لأنها صناعة بث الأمل وري نبتة الروح للإنسانية.. سعيد بأن أكون جزءً من هذا الحراك عبر انضمامي إلى لجنة تحكيم مسابقة آفاق السينما العربية، خاصةً أن السينما المصرية والعربية هذا العام استطاعت أن يكون لها تواجد كبير على الساحة الدولية، وحققت نجاحات ملحوظة بالحصول على جوائز هامة في أكبر المهرجانات الدولية. وأتطلع لمشاهدة أفلام المسابقة والنقاشات مع أعضاء لجنة التحكيم».

واختتم: «أعتز أيضاً باختياري للمشاركة في برنامج يوم صناعة السينما للشباب. والتفاعل مع صناع السينما القادمين، وسماع أصواتهم، أتطلع إلى أن يكون يوماً ثرياً وحافلاً بالنقاشات الفعالة».