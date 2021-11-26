الجمعة 26 نوفمبر 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

تقارير ومتابعات

مستشهدا بحديث نبوى.. أول تعلق من بيج رامى على زواجه الثانى

بيج رامي وزوجته
بيج رامي وزوجته

أثار زواج بيج رامي جدلا كبيرًا في الآونة الأخيرة على مواقع التواصل الاجتماعي بين مؤيد ومعارض لما فعله. 

وفي أول تعليق له على زواجه الثاني، قال بيج رامي بطل كمال الأجسام والفائز بلقب مستر أولمبيا، على صفحته الشخصية بـ«فيسبوك»: «من حسن إسلام المرء: تركه ما لا يعنيه.. احنا محدش يعرف ظروف حد ولا حد يقدر يحكم على حد.. ربنا مخلقناش نحاسب بعض على أي حاجة.. كل واحد يتصرف وربنا يحاسبنا في الآخر أن كان فيه غلط أو مفيش».

وأضاف بيج رامي: «الكلام مش موجه لأي موضوع.. بس أنا شايف الناس اليومين دول شاغله نفسها بحاجات لا تعرف تفاصيلها.. وفي الأول والأخر ربنا يسعدكم جميعا.. جمعة طيبة».

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