الإثنين 22 نوفمبر 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

الدين لله

بعد جدل «بيج رامي».. حكم الشرع في الزواج الثاني دون علم الزوجة الأولى

مبروك عطية
مبروك عطية

جدل كبير عبر منصات التواصل الاجتماعي خلال الساعات الماضية، بسبب خروج بعض الأفراد بتحريم الزواج بزوجة ثانية دون علم الأولى، مما أثار غضب الكثيرين خاصة وأن الشرع حدد ضوابط التعدد ولكنه لم يشترط على الزوج علم الزوجة الثانية بذلك وفقا لآراء بعض المتخصصين في الدراسات الشرعية، عبر جروبات الفتوى على وسائل التواصل الحديثة.

ولحسم هذا الجدل الدائر حول حكم الشرع في الزواج الثاني في الشرع دون علم الزوجة الثانية.

قال الدكتور مبروك عطية، عميد كلية الدراسات بنى ببني سويف السابق، بجامعة الأزهر، إن الرجل حر في نفسه ويعمل ما يحلو له، وأن الزواج مرة ثانية دون علم الزوجة الأولى ليس حرامًا بل هو حلال، ومن حق الرجل أن يخفى على الدنيا كلها خبر زواجه، ووقت ما تعرف زوجته لها حق الاختيار تظل على ذمته أو تطلب الطلاق وتقوله "غور".

وأضاف في مقطع فيديو متداول عبر"فيسبوك" حول حكم الزواج الثاني بدون علم زوجته، "أن الرجل لا سندوتش ولا فريك ميحبش شريك" الرجل من حقه أربع زوجات، وليس له ولى، ولا زوجته ليس شأن بزوجته الثانية والثالثة والرابعة، والزوج صحيح، وكذلك ليس من حق أمه أن تمنع زواجه.

طريقة التواصل مع دار الإفتاء حكم الشرع في الزواج الثاني دون علم الزوجة الثانية آراء مبروك عطية الزوجة الثانية الزوجة الأولى

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