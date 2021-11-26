ما هو مرض الفصام؟.. الأعراض والأسباب والعلاج

من المحتمل أن يكون الفصام، ناتج عن عوامل بيئية أو وراثية، ومن الممكن أن يكون لدى المرضى أشكال متنوعة من أعراض الفصام، كما يتم تشخيص الفصام الصحيح بناءً على أعراضه، يعرض الدكتور محمد الوصيفي استشاري وأستاذ الطب النفسي وعلاج الإدمان الفصام، و أسبابه، وأعراضه، والعلاج.

مرض الفصام

وأوضح الدكتور محمد الوصيفي، أن الفصام هو انقسام أو تباعد الوظائف النفسية مثل، الأفكار، والمشاعر، والسلوك عن الواقع وتتعدد مسميات الفصام في اليابان وكوريا الجنوبية وأمريكا، إلى اضطراب التكامل العصبي، اضطراب التواصل العصبي، اضطراب التناغم العصبي، وهذا المسميات لتقليل وصمة مسمى الفصام.

وأوضح أن مرض الفصام وهو خلل الأفكار والمشاعر والسلوك بسبب تفاعل العوامل البيئية والأسرية، ينتج عنه خلل في الموصلات العصبية في المخ مسببة الانفصام.

أعراض الفصام

١- غير واضحة مثل أعراض الاكتئاب، إهمال الدراسة أو التخلف عنها، الانسحاب من العلاقات الاجتماعية، عدم الاهتمام بالنفس والمظهر، أفكار غريبة وفتور المشاعر، البعد عن الأنشطة الترفهية.

٢- تكون أعراض ظاهرة وواضحة:

"ضلالات" وهي معتقدات أو أفكار راسخة صعب النقاش فيها مع المريض.

"هلاوس" هلاوس سمعية وبصرية، وغير حقيقة وأي هلاوس حسية أخرى.

"سلوك حركي" غير سوي أو غير منتظم

وأضاف الوصيفي في تصريحات خاصة لـ«الدستور» أنه عند تشخيص الفصام يجب استبعاد إدمان المخدرات، أو وجود اضطرابات عضوية، أو نقص في القدرات الذهنية، او اضطراب في النمو.

هل الفصام مرض مؤقت ينتهي بالعلاج وتوقف الأعراض؟

مرض الفصام من الأمراض المزمنة مثل مرض الضغط، والسكري، ولا بد من العلاج الدائم بالجرعات المحددة وحتى أن توقفت الأعراض الذهانية.

كيف يتعامل الأهل مع المريض مع إنكار المريض للمرض والعلاج؟

يفتقر مريض الفصام البصيرة بمرضه ولا يرى أنه مريض، وبالتالي يرفض العلاج أو الدخول للمستشفى، وهذا جزء من مرضه فهو يرى أنه مضطهد ولذلك لا بد من إجباره على العلاج وأن كان ضدد رغبته، كلما كان التدخل مبكرا كلما زادت فرصة تحسن المريض، ليس فقط في الأعراض الذهانية، ولكن في الأعراض الوظيفية السلبية.

ويقدم الوصيفي روشته لعلاج مرضى الفصام، وهو علاج دوائي يعمل على الدوبامين، حقن شهرية أو كل ثلاث شهور، طويلة المفعول بأعراض جانبية أقل لضمان انتظام المريض في العلاج في حالة عدم استبصارة بالمرض، ورفضه للعلاج.

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بجانب العلاج الدوائي، لا بد من جلسات إرشاد أسري لأسرة المريض للتعريف بالمرض وكيفية التعامل مع المريض وأهمية الإلتزام في العلاج، بالنسبة للمريض يجب استبصارة بالمرض ولابد بتعريفة بطبيعة مرضة، وأهمية الاستمرار في العلاج، والتحذير من توقف العلاج.