حزمة من الإجراءات لمنع تكرار تجمعات المخلفات الصلبة ببنى سويف

وجه الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، اليوم الجمعة، بتنفيذ خطة تتضمن الإجراءات المناسبة لمنع تكرار تجمعات المخلفات التاريخية بأماكن تجمعها، مع تحديد ولاية أو ملكية المواقع التي تشهد تجمعات قمامة أو مخلفات هدم وبناء أو غيرها من المخلفات الصلبة لاتخاذ الإجراءات المناسبة في إطار تطبيق القانون

وطالب محافظ بني سويف الأهالي الذين يسكنون بالقرب من الأماكن مساعدة التنفيذيين بسرعة الإبلاغ عن العربات التي تلقى بالمخلفات مرة أخرى لاتخاذ الإجراءات القانونية ،خاصة وأنه يجرى حالياً تنفيذ حملات رفع تلك المخلفات بعد ما تم حصر أماكنها،مشيراً إلى وجود مشكلة تعرقل هذه الجهود وهي تكرار التراكمات مرة أخري خاصة بالأراضي الفضاء ذات الملكية الخاصة

جاء ذلك خلال جولته اليوم الجمعة ، يرافقه النائبان محمد سيد و محمد رجب عضوا مجلس النواب واللواء حسام حمودة السكرتير العام المساعد و المحاسب هانى الجويلى رئيس مركز ومدينة بني سويف

حيث تفقد المحافظ عددا من المواقع التي تم رفع تجمعات المخلفات التاريخية بها تجمع المخلفات بالقرب من شارع مصرف إسلام وغيرها من المواقع ، والذي تم رفع منه أكثر من 1000 طن مخلفات صلبة خلال الأسبوع الماضي.

وفى سياق آخر، واصل الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، جولاته التفقدية لمشروعات تحسين مستوى الخدمات وجودة حياة المواطنين، في إطار المتابعة المستمرة لتنفيذ توجيهات القيادة السياسية ببذل قصارى الجهد والعمل المتواصل لتسريع وتيرة الأعمال في المشروعات الخدمية التي تنفذها الحكومة في مختلف القطاعات الحيوية التي تمس احتياجات المواطن الأساسية.

حيث تفقد المحافظ"اليوم الجمعة "أعمال تأهيل الموقع الجاري تنفيذها بمشروع تطويرها ميدان الأزهري بمدينة بني سويف، حيث تم تنفيذ الحوائط الساندة عند المجرى المائي "ترعة" وتنفيذ أعمال البلدورات وتجهيز موقع الأعمال، للبدء في أعمال الرصف، حيث سيتم توسعة المحاور المرورية ومداخلها ومخارجها وإضافة مساحات يصل عرضها 6 أمتار زيادة من كل جانب ، ليصل إجمالي الإضافة إلى 12 مترا من الجانبين.

