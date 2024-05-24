الجمعة 24 مايو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

رئيس الأركان الإسرائيلى: الحاجة باتت ملحة للتوصل لصفقة تبادل الأسرى مع حماس

هرتسي هاليفي
هرتسي هاليفي

صرح رئيس أركان الجيش الإسرائيلي هرتسي هاليفي خلال جلسة كابينيت الحرب، أن "الحاجة باتت ملحة" للتوصل إلى اتفاق مع حركة "حماس" يفضى إلى إطلاق سراح الأسرى الإسرائيليين في قطاع غزة.

ونقل المراسل السياسي لموقع "واللا" الإسرائيلي عن مصدرين مطلعين اليوم الخميس، أن هاليفي قال خلال الاجتماع الذي جرى أمس الأربعاء: "الجيش الإسرائيلي يمارس ضغوطًا عسكرية على حماس، لا سيما من خلال العملية في رفح، لكن ذلك يجب أن يكون مرفقًا بعملية سياسية لإطلاق سراح الرهائن".

وذكر التقرير، أن جميع رؤساء وقادة الأجهزة الأمنية بما في ذلك فريق التفاوض، عبروا عن موقف موحد خلال اجتماع الكابينيت وشددوا على "ضرورة التحرك عاجلًا للتوصل إلى اتفاق لإطلاق سراح الرهائن حتى لو كان ذلك بثمن الاستعداد لمناقشة المقترح الأخير الذي وافقت عليه حماس وتقديم المزيد من التنازلات".

وذكر الموقع نقلًا عن مسؤول إسرائيلي، أن رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو والوزراء الأعضاء في حكومة الحرب، قرروا توسيع صلاحيات الوفد المفاوض، ورغم ذلك أوضح أنه "ليس من المؤكد أنه سيكون من الممكن تحقيق اختراق في المحادثات حول صفقة الرهائن".

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