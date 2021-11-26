الجمعة 26 نوفمبر 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
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وائل لطفى

تقارير ومتابعات

موعد افتتاح المتحف المصرى الكبير.. وأسعار التذاكر

المتحف المصري الكبير
المتحف المصري الكبير

يبحث الملايين من كافة أنحاء العالم عن موعد افتتاح المتحف المصرى الكبير عبر محرك البحث العالمي جوجل، وذلك عقب الاحتفال الاسطوري لافتتاح طريق الكباش بالأقصر، لذلك يستعرض الدستور من خلال هذا التقرير موعد الافتتاح و عدد القطع الأثرية التي يعرضها المتحف و أسعار تذاكر الدخول المصريين والأجانب.


موعد افتتاح المتحف المصرى الكبير 2022

يتسأل الكثير من عاشقي الحضارة المصرية القديمة عن موعد استقبال المتحف الذي يتم بناءه حاليا في محافظة الجيزة والمعروف إعلاميا باسم " المتحف المصري الجديد" خاصة عقب الاحتفال الاسطوري الذي تم أمس لافتتاح طريق الكباش بمحافظة الأقصر والرابط بين معبد الكرنك ومعبد الأقصر خاصة وأن الدكتور خالد عنان وزير السياحة والآثار قد أعلن عن افتتاح المتحف خلال مطلع العام المقبل 2022 حيث أكد القائمين على إنجاز أعمال المتحف المصري أن جاري تثبيت الفتارين التي سيتم عرض القطع الأثرية داخلها لحمايتها ويتم أيضا بتثبيت القواعد الخرسانية لوضع القطع الرئيسية.


عدد القطع الأثرية التي يعرضها المتحف المصري الكبير

وفقا لتصريحات وزير السياحة والآثار الدكتور خالد عنان فإن المتحف المصري يضم أكثر من 1200 قطعة آثارية من الحضارة المصرية القديمة من الفترة بداية من الأسرة المصرية " الفرعونية" إلى العصر اليوناني الروماني حيث يشاهد الزائرين أثناء الدخول المسلة المعلقة الذي تم تشيدها أثناء عهد الملك رمسيس الثاني قبل أكثر من 3000 عاما يعقلها البهو الرئيسي الذي يعد قاعة عرض مفتوحة لجميع العصور القديمة بالإضافة إلى قاعة العرض الرئيسية للقطع وقاعة الملك توت عنخ آمون والتي تضم كافة القطع الخاصة بالملك والتي عثر عليها كاملة في مقبرته عام 1922.

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أسعار تذاكر الدخول المصريين والأجانب للمتحف المصري


يبحث الكثير من المواطنين عن موعد افتتاح المتحف المصرى الكبير وأسعار تذاكر الدخول المصريين والأجانب حيث حددت اللجنة المسؤولة عن المتحف أسعار تذاكر دخول المصريين وقيمتها 60 جنيه والطلاب قيمتها 30 جنيه و تذاكر دخول الأجانب وقيمتها 500 جنيه و تشمل الرسوم دخول قاعة الملك توت عنخ آمون والقاعات الرئيسية التي يتم عرض القطع الأثرية بها لمختلف العصر الفرعونية القديمة.

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