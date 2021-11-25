العاصمة اليابانية تخفف قيود التجمع المفروضة بسبب كورونا

أعلنت سلطات العاصمة اليابانية طوكيو، اليوم الخميس، رفع الحد الأقصى للتجمعات داخل المطاعم والأماكن الحاصلة على شهادة بالتزامها بإجراءات تقليل العدوى.

وذكرت هيئة الإذاعة اليابانية (إن إتش كيه) أنه سيتم العمل بالإجراءات الجديدة بدءًا من ديسمبر المقبل حتى 16 يناير من العام الجديد، موضحة أن الحد الأقصى سيرتفع من أربعة إلى ثمانية أشخاص وأن السلطات تدرس تقديم دعم للسياحة داخل طوكيو بهدف تنشيطها.

وأفاد آخر تقرير للخبراء لتقييم وضع العدوى والخدمات الطبية في العاصمة صدر اليوم أنه يمكن تقديم الخدمات الطبية لمرضى "كورونا" بشكل مستقر دون إجهاد الخدمات الطبية العادية، كما خفض الخبراء مستوى اليقظة بالخدمة الطبية إلى أدنى مستوياته للمرة الأولى مع التشديد على ضرورة الاستعداد في حالة حدوث زيادة أخرى في عدد الحالات في الشتاء.

يشار إلى أن السلطات الصحية في اليابان سجلت اليوم الخميس 119 حالة جديدة ووفاة شخصين في جميع أنحاء البلاد.

وعلى صعيد آخر.. ذكرت وكالة أنباء (كيودو) اليابانية الإثنين، أن عددًا متزايدَا من الأجانب الذين سيعملون كمقدمين للرعاية التمريضية في اليابان يتلقون تدريبات حاليا بعد تخفيف القيود المفروضة على دخولهم في إطار مكافحة فيروس كورونا.

وأوضحت الوكالة اليابانية أنه تم استئناف السماح بدخول هؤلاء الأشخاص من إندونيسيا وفيتنام والفلبين بموجب اتفاقيات شراكة اقتصادية في شهر أغسطس الماضي حيث وصل 234 متدربا من الفلبين إلى اليابان بعد أن تأخر وصولهم نحو 4 شهور، موضحة أنهم خضعوا لإجراءات الحجر الصحي المطلوبة لمدة أسبوعين لدى وصولهم، وبدأوا دراسة اللغة اليابانية والرعاية التمريضية في 8 نوفمبر الحالي وسيواصلون مثل هذه التدريبات حتى شهر فبراير المقبل.

وفي سياق متصل، تعمل الحكومات المحلية اليابانية على تسريع وتيرة الاستعدادات لتوفير جرعات ثالثة معززة من اللقاحات ضد فيروس كورونا "كوفيد-19"، المقرر أن يتم توفيرها بدءًا من شهر ديسمبر المقبل.

وذكرت صحيفة «ذا جابان تايمز» اليابانية- على موقعها الإلكتروني - أنه من المرجح أن يكون للمهنيين الطبيين الأولوية في أخذ الجرعات المعززة؛ ممن تلقوا جرعتهم الأولى والثانية.

كما من المرجح أن يبدأ تلقيح كبار السن بالجرعات المعززة في شهر فبراير من العام المقبل.