الأربعاء 24 نوفمبر 2021
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

فن

المهن الموسيقية تطالب «القومي للإعلام» بدعم قضيتها ضد أغاني المهرجانات

هاني شاكر
هاني شاكر

طالب مجلس إدارة نقابة المهن الموسيقية برئاسة الفنان هاني شاكر، المجلس القومي للإعلام بضرورة دعم قضيته ضد مؤديي أغنيات المهرجان.

وأصدر المجلس بيانا صحفيا اليوم الأربعاء جاء فيه: "لما كانت الحالة المزرية الحاصلة الآن للأغنية المصرية بتضافر بعض القوى الظلامية لتسطيحها وتشويهها عن قصد بما يسمي أغاني المهرجانات التي تنشر كلمات تخرج عن حدود الفضيلة ومحاسن الأخلاق أحيانا وتدعو إلى العنف والتفكك الإجتماعي أحيان أخرى، ومن ثم يتم تصدير الفن المصري للعالم بهذا التشويه والتزييف الذي تريده هذه القوى لتصغير دور مصر الفني والثقافي والحضاري".

وأضاف البيان "ومن هنا تتصدى نقابة المهن الموسيقية بقيادة الفنان هاني شاكر درعا وحصنا لهذه الموجة المقصودة والخروج بالأغنية المصرية من عنق الزجاجة بأقل الخسائر من خلال مؤتمرات وندوات ولقاءات توعوية ودعوية للمجتمع المدني والمؤسسات والهيئات لتضافر الجهود مع النقابة للحفاظ علي بنية الإنسان المصري الحقيقية خلقا وثقافة وفكرا".

وبحسب البيان، كانت أهم التوصيات التي ناشد بها الفنان هاني شاكر في المؤتمر التي دعت إليه وزيرة الثقافة الدكتورة إيناس عبد الدايم والذي أقيم أمس بقصر السينما والثقافة السينمائية برئاسة الفنان تامر عبد المنعم: مناشدة المجلس القومي للإعلام أن يدعم قضيتنا وعدم استضافة مؤديي المهرجانات والترويج لهم، وعودة إنتاج الدولة للأعمال التي تحمل قيم وأخلاق الشعب المصري ولا تترك الإنتاج للمنتج الفرد الذي لا يهدف لغير الربح بغض النظر عن المحتوى والمضمون.

كما شملت التوصيات: فتح جميع مسارح الدولة وقصور الثقافة على مستوى الجمهورية لإقامة حفلات واكتشاف مواهب جيدة في كل المحافظات بالتعاون مع نقابة المهن الموسيقية علي أن يكون رسم دخول الحفلات في متناول كل فئات الشعب المصري، بالإضافة إلى عودة حصص التربية الموسيقية للمدارس والاهتمام بكافة الفنون.

وكان من أبرز القرارات التي اتخذها الفنان هاني شاكر وأعلنها لأول مرة في المؤتمر وقف تصاريح الفنان محمد رمضان بإقامة حفلات حتى يتم التحقيق معه من نقابته المهن التمثيلية في المخالفات التي اقترفها في حفلاته والخروج عن الشكل الذي يجب أن يتحلى به الفنان المصري.

رئيس التحرير

وائل لطفي

الرجل الأصفر

الأكثر قراءة

رابط تسجيل لقاح كورونا عبر موقع وزارة الصحة 2021

الرقابة الإدارية تكشف تفاصيل «رشوة الملايين» فى صحة البحيرة

ضبط رئيس جامعة دمنهور وآخرين تقاضوا مبالغ مالية على سبيل الرشوة

استبعاد سيف الإسلام القذافي و3 آخرين من الترشح لانتخابات الرئاسة الليبية

بلاغ للنائب العام ضد الفنانة مها أحمد بسبب «حوار ميجو»

فترة حاسمة في تاريخ مصر.. تفاصيل «الاختيار 3» بطولة كريم وعز والسقا

ﻣﻘﺎﻻﺕ

وجيه أمين عبدالعزيز

واقعة مؤلمة .. وخطر يهدد أبناءنا!

مؤمن المحمدي

وحش الدورى

بسنت حسن

عاركة أكابر

جلال حمام

لا نعيش النكسة.. حتى نرضى بالوكسة

د. القس صفوت البياضى

كنيسة القناطر الخيرية الإنجيلية

حسين دعسة

فلسفة المنطق.. ومواجهة قوة الذكاء الاصطناعي

إبراهيم داود

ليست معركة.. وليسوا فرسانًا

وائل لطفي

بعضهم جدير بكراهية الناس

صور

بحضور سياسيين وإعلاميين.. عزاء الإعلامية أسماء مصطفى

عزاء سهير البابلى بحضور نجوم الفن

جنازة نجل شقيقة محمد منير

محطة تل أبيب

المزيد

تعاون أمني واستخباراتي.. ماذا يفعل وزير الجيش الإسرائيلي في المغرب؟

منظمة التحرير الفلسطينية تبحث سبل مواجهة تصنيف 6 مؤسسات كإرهابية

فلسطين: نتابع قضية استهداف الاحتلال ومستوطنيه لمدارس «اللبن» الشرقية