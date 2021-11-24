المهن الموسيقية تطالب «القومي للإعلام» بدعم قضيتها ضد أغاني المهرجانات

طالب مجلس إدارة نقابة المهن الموسيقية برئاسة الفنان هاني شاكر، المجلس القومي للإعلام بضرورة دعم قضيته ضد مؤديي أغنيات المهرجان.

وأصدر المجلس بيانا صحفيا اليوم الأربعاء جاء فيه: "لما كانت الحالة المزرية الحاصلة الآن للأغنية المصرية بتضافر بعض القوى الظلامية لتسطيحها وتشويهها عن قصد بما يسمي أغاني المهرجانات التي تنشر كلمات تخرج عن حدود الفضيلة ومحاسن الأخلاق أحيانا وتدعو إلى العنف والتفكك الإجتماعي أحيان أخرى، ومن ثم يتم تصدير الفن المصري للعالم بهذا التشويه والتزييف الذي تريده هذه القوى لتصغير دور مصر الفني والثقافي والحضاري".

وأضاف البيان "ومن هنا تتصدى نقابة المهن الموسيقية بقيادة الفنان هاني شاكر درعا وحصنا لهذه الموجة المقصودة والخروج بالأغنية المصرية من عنق الزجاجة بأقل الخسائر من خلال مؤتمرات وندوات ولقاءات توعوية ودعوية للمجتمع المدني والمؤسسات والهيئات لتضافر الجهود مع النقابة للحفاظ علي بنية الإنسان المصري الحقيقية خلقا وثقافة وفكرا".

وبحسب البيان، كانت أهم التوصيات التي ناشد بها الفنان هاني شاكر في المؤتمر التي دعت إليه وزيرة الثقافة الدكتورة إيناس عبد الدايم والذي أقيم أمس بقصر السينما والثقافة السينمائية برئاسة الفنان تامر عبد المنعم: مناشدة المجلس القومي للإعلام أن يدعم قضيتنا وعدم استضافة مؤديي المهرجانات والترويج لهم، وعودة إنتاج الدولة للأعمال التي تحمل قيم وأخلاق الشعب المصري ولا تترك الإنتاج للمنتج الفرد الذي لا يهدف لغير الربح بغض النظر عن المحتوى والمضمون.

كما شملت التوصيات: فتح جميع مسارح الدولة وقصور الثقافة على مستوى الجمهورية لإقامة حفلات واكتشاف مواهب جيدة في كل المحافظات بالتعاون مع نقابة المهن الموسيقية علي أن يكون رسم دخول الحفلات في متناول كل فئات الشعب المصري، بالإضافة إلى عودة حصص التربية الموسيقية للمدارس والاهتمام بكافة الفنون.

وكان من أبرز القرارات التي اتخذها الفنان هاني شاكر وأعلنها لأول مرة في المؤتمر وقف تصاريح الفنان محمد رمضان بإقامة حفلات حتى يتم التحقيق معه من نقابته المهن التمثيلية في المخالفات التي اقترفها في حفلاته والخروج عن الشكل الذي يجب أن يتحلى به الفنان المصري.