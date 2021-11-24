الأربعاء 24 نوفمبر 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

محافظ سوهاج يكرم 8 من القيادات التنفيذية تقديرًا لجهودهم

محافظ سوهاج
محافظ سوهاج

ترأس اللواء طارق الفقي، محافظ سوهاج، الأربعاء، اجتماع المجلس التنفيذي للمحافظة، والذي عُقد اليوم بقاعة المؤتمرات الكبرى بالديوان العام، بحضور أحمد سامي القاضي نائب المحافظ، واللواء عصام الدين الليثي سكرتير عام المحافظة، واللواء ضياء أبو العزم السكرتير العام المساعد، وخالد أبو الوفا رئيس الغرفة التجارية بسوهاج، ورؤساء الوحدات المحلية للمراكز والمدن والأحياء، ووكلاء الوزارات ورؤساء المصالح الحكومية بالمحافظة، وعدد من مديري العموم ومديري الإدارات بديوان عام المحافظة.

أكد محافظ سوهاج خلال اجتماع المجلس الالتزام بتوصيات مجلس المحافظين الأخير موجهًا بضرورة استكمال إزالة التعديات على النيل والمجاري المائية، وعدم السماح بأي تعدي أو مخالفات جديدة، لافتًا إلى أهمية التأكد من تطعيم جميع العاملين في الجهات الإدارية بنطاق المحافظة، وعدم دخول أي موظف لم يتم تطعيمه، والاستعداد لمنع دخول المواطنين الذين لم يتلقوا اللقاح إلى المصالح والهيئات الحكومية مع بداية شهر ديسمبر القادم، موجها باستمرار المتابعة الدورية لمخرّات السيول، والتأكد من الاستعدادات اللازمة لموسم الأمطار والسيول بشكل دوري، والتنسيق اللازم بين كافة الجهات المعنية في هذا الشأن .

ووجه المحافظ بضرورة الاستعداد التام للموسم السياحي 2022، والتأكيد على حسن معاملة السائحين، والمرور والمتابعة لكافة الجهات المتعاملة مع الوفود والأفواج السياحية، وضرورة الاهتمام بتطوير ورفع كفاءة محيط المناطق الاثرية بالمحافظة .

ووافق المجلس خلال جلسته اليوم على تخصيص وحدة الشئون الاجتماعية في بني حرب التابعة لمجلس قروي بنجا بمركز طهطا، أملاك دولة"، لصالح مديرية التضامن الاجتماعي والبدء في إجراءات التخصيص، وقام رؤساء الوحدات المحلية للمراكز والمدن والأحياء بعرض الخطة الاستثمارية الخاصة بكل وحدة محلية.

في نهاية المجلس، قام محافظ سوهاج بتكريم عدد من القيادات التنفيذية بالمحافظة، وعلى رأسهم اللواء عصام الدين الليثي سكرتير عام المحافظة، والدكتورة كريمة حامد وكيل وزارة الصحة، والمهندس مجدي إبراهيم رئيس الإدارة المركزية لري سوهاج، وأشرف عكاشة مدير عام آثار سوهاج، ويوسف حلمي رئيس فرع الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي، والدكتورة نجاة موسى مدير عام الشئون المالية والإدارية بالديوان العام، وعلى أحمد محمود مدير عام الشئون القانونية بالديوان العام، والمهندسة صباح عثمان مدير إدارة التنمية الحضرية بالديوان، حيث منحهم المحافظ شهادات التقدير، معربا عن تقديره لمجهوداتهم كلا في موقعه خلال الفترة الماضية .

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رئيس التحرير

وائل لطفي

الرجل الأصفر

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