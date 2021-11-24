محافظ الدقهلية يفتتح مبني القيادة والتحكم الجديد بتكلفة 68 مليون جنيه

افتتح الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية اليوم الأربعاء، مبنى القيادة والتحكم الجديد على مساحة إجمالية 5 آلاف متر مربع بشارع الجيش التابع لديوان عام المحافظة ويضم المبنى أكبر غرفة مراقبة مركزية تحتوي على أحدث أنظمة المراقبة الحديثة تحتوي على أحدث أنظمة المراقبة الحديثة، حضر الافتتاح أعضاء مجلسي النواب والشيوخ وأعضاء الجهاز التنفيذي.

وأشار " المحافظ " إلى أن مبنى القيادة والتحكم تم إنشائه لتأمين كافة شوارع مدينة المنصورة كمرحلة أولي من خلال تركيب احدث كاميرات المراقبة للحفاظ على حياة المواطنين وإدارة الأزمات المختلفة، والتي من خلالها سيجرى التحكم في جميع شوارع مدينة المنصورة، لضبط العملية الأمنية والمرورية بالمدينة والسيطرة على أي أزمة في الحال.

كما أشار " مختار " قائلًا إن المرحلة الثانية سيتم خلالها ربط كافة مراكز ومدن المحافظة بغرفة مراقبة مركزية أخرى لتأمين المحافظة بالكامل.

وأيضاً أشار " المحافظ " إلى أن المبنى يضم قاعة لاستقبال أعضاء مجلسي النواب والشيوخ يوم الأربعاء من كل أسبوع لبحث ومناقشة الموضوعات التي تتعلق بالمواطنين والمشروعات الخدمية المقدمة لهم في كافة القطاعات .

و تفقد " مختار " والمرافقين له أدوار المبنى والذى تم انشاؤه على مساحة 550 متر مربع ويتكون من دور أرضى ودورين علويين، ويضم الدور الأرضي جراج ، ومجموعة غرف للأمن ، والدور الأول يضم مكاتب إدارية وغرفة عمليات وتحكم لشوارع مدينة المنصورة ، وقاعة للاجتماعات ، والدور الثانى يضم غرفة تحكم إحتياطية لتغطية باقي مدن ومراكز المحافظة، وقاعة للتدريب.

وقال" المحافظ " أن هذا المبنى يعد نقلة حضارية ونوعية تفخر بها مدينة المنصورة بصفة خاصة ومحافظة الدقهلية بصفة عامة.

وأوضح " مختار " أن إنشاء هذا المبنى يأتي في إطار جهود محافظة الدقهلية بالتنسيق والتعاون مع كافة الأجهزة لتحقيق الأمن والأمان للمواطنين وتعظيم الانضباط الأمني بالشوارع والميادين بمراكز ومدن المحافظة وفي مقدمتها مدينة المنصورة، وذلك من خلال الرصد الكامل لحركة الشوارع على مدار 24 ساعة، وذلك من خلال شبكة متكاملة لكاميرات المراقبة منتشرة بأنحاء المدينة.