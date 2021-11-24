الأربعاء 24 نوفمبر 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

محافظ قنا يُعلن تحقيق نسب تنفيذ عالية بمشروعات «حياة كريمة»

محافظ قنا
محافظ قنا

أعلن اللواء أشرف الداودي، محافظ قنا، اليوم الأربعاء، أن المحافظة حققت نسب تنفيذ متقدمة بالمشروعات الخدمية الجاري تنفيذها ضمن المشروع القومي لتطوير وتنمية قرى الريف "حياة كريمة".

جاء ذلك خلال اجتماع موسع عقده محافظ قنا لمتابعة الموقف التنفيذي لمبادرة "حياة كريمة".
ومن جانبه، أوضح محافظ قنا في بيان صادر عن مكتب إعلام الديوان العام لمحافظة قنا ، أن العمل يجري على قدم وساق فى مشروعات "حياة كريمة" بمحافظة قنا  من أجل تحقيق التنمية الشاملة والنهوض بالريف المصرى من خلال تطوير البنية الأساسية والمرافق، وتوفير سكن كريم للفئات الأولى بالرعاية والأكثر احتياجا، وتحسين الخدمات الصحية والتعليمية وتطوير الوحدات ومراكز الشباب، كما تستهدف تحقيق التمكين الاقتصادى ، وإنشاء مراكز خدمية مجمعة لتوفير كل الخدمات اللازمة للمواطنين، وذلك لجعل قرى الريف شريكا أساسيا فى التنمية .
يذكر أن المشروع القومي لتنمية قرى الريف المصري يتم تنفيذ المرحلة الأولى منه بمحافظة قنا فى 5 مراكز هي " أبو تشت – فرشوط – دشنا – الوقف – قوص" تضم 19 مجلسا قرويا و86 قرية أم و 722 نجع وعزبة، حيث يتم بهم تنفيذ 674 مشروعا خدميا فى 8 قطاعات مختلفة بإجمالى استثمارات تتخطى 15 مليار جنيه يستفيد منها حوالى 1.5 مليون مواطن يقطون الريف أى ما يعادل 43% من تعداد سكان محافظة قنا.

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