«شبكة عنكبوت وساونا عائلية».. أغرب عادات الاحتفال برأس السنة حول العالم

أسابيع ويحتفل العالم بعيد الميلاد المجيد، إذ تظهر العديد من العادات الغريبة في جميع الأنحاء، وهو ما نرصده من خلال التقرير التالي، وفقا لموقع «norwegianreward»، حيث يمكنك تجربتها في المنزل.

شبكة عنكبوت في شجرة عيد الميلاد «بولندا وألمانيا وأوكرانيا»

على الرغم من أن العناكب وأنسجة العنكبوت ترتبط عادةً بالهالوين، إلا أنها في الواقع زينة عيد الميلاد الشائعة في دول أوروبا الشرقية، وتعتبر العناكب رمزًا للازدهار في بولندا وألمانيا وأوكرانيا، وستجد زخارف خيوط العنكبوت تزين أشجار عيد الميلاد في جميع أنحاء البلاد.

احصل على ساونا عائلية - فنلندا

الساونا هي إحدى الكلمات الفنلندية القليلة التي تستخدم في اللغة الإنجليزية اليومية ، وفي كل مكان تذهب إليه في فنلندا ستجد واحدة - حتى في الأماكن التي لا تتوقعها أبدًا يعود تاريخ تقليد الساونا، أو ساونا عيد الميلاد ، إلى قرون في فنلندا، حيث تجمع العائلات ليلة عيد الميلاد لتطهير أجسادهم وتهدئة عقولهم قبل بدء الاحتفالات.

إنهم يجعلون غرف الساونا أكثر دفئًا بالزيوت المعطرة والفوانيس والمناشف المنعشة المنعشة حتى أنهم يتركون هدايا عيد الميلاد في الساوناتونتو، أو قزم الساونا.

اترك حذائك بالقرب من النار - هولندا

القديس نيكولاس، هي شخصية معروفة ومحبوبة للأطفال في جميع أنحاء هولندا، وفي 5 ديسمبر تستقر العائلات للاحتفال بعيد القديس نيكولاس، وعندما تقام الحفلات الغناء والألعاب وتبادل الهدايا، في الأيام التي سبقت هذا التاريخ، كان الأطفال يضعون أحذيتهم أمام النار على أمل أن يمتلئوا بالهدايا والمكافآت.

قم بإعداد "سجل للتغوط" - كاتالونيا ، إسبانيا

تعد منطقة كاتالونيا موطنًا لبعض التقاليد الغريبة والممتعة، وهي عبارة عن سجل خشبي مبتسم الوجه يرتدي قبعة، في كل عام ، تقوم جذوع الأشجار برحلتها الطويلة من الغابات وتصل إلى منازل الأطفال المتحمسين عبر كاتالونيا في 8 ديسمبر، قيل للأطفال أنه يجب عليهم الاعتناء بسجلاتهم في الأيام التي تسبق عيد الميلاد، لذلك قاموا بتغطيته ببطانية وإطعامه كل ليلة بالخبز وقشر البرتقال.

بعد ذلك، في يوم عيد الميلاد، يجتمع الأطفال ليضربوا الحطب بالعصي ويغنون الأغاني لتشجيعه على "إخراج" الهدايا.

اعطي الثريد لنسه - النرويج

ربما قرأت أن النرويجيين يخفون عيدان المكنسة في خزائنهم عشية عيد الميلاد لمنع السحرة من سرقتها، وعلى الرغم من أن هذا مفهوم مثير للاهتمام، إلا أن هذا ليس تقليدًا معروفًا على نطاق واسع في النرويج.

كعك الزنجبيل - ألمانيا

تُعرف ملفات تعريف الارتباط بالزنجبيل وبيوت الزنجبيل في جميع أنحاء العالم بأنها غذاء أساسي لعيد الميلاد، ولكن يمكن القول إنها لا توجد في أي مكان مثل ألمانيا. في الواقع ، تعتبر نورمبرغ بمثابة مكة ليبككن، أو خبز الزنجبيل، ويحتفظ كل مخبز وصفته بسرية، كل عام ، تظهر هذه الحلوى في المنازل والمتاجر وأسواق الكريسماس المذهلة في ألمانيا.

تخويف الأطفال من Krampus - النمسا

The Krampus هو مخلوق ذو مظهر مخيف ظهر خلال زمن المجيء في النمسا لعدة قرون، نصف ماعز ونصف شيطان الوحش هو تعريف ضد القديس، يعتقد نيك والفولكلور أنه يضرب الأطفال المشاغبين بحزمة من عصى البتولا ويسحبهم إلى عرينه في الجحيم.

مشاهدة دونالد داك على شاشة التلفزيون - السويد

لا ينبغي تفويت عرض دونالد داك الخاص بعيد الميلاد في الخمسينيات من القرن الماضي عشية عيد الميلاد في السويد في كل ليلة عيد الميلاد في الساعة 3 مساءً، تجلس العائلات السويدية أمام التلفزيون لمشاهدة كالي أنكا، وهو عرض خاص لعيد ميلاد دونالد داك تم بثه لأول مرة في عام 1958.

أكل 13 حلوى - بروفانس ، فرنسا

يأتي تقليد عيد الميلاد الممتع هذا من منطقة بروفانس الفرنسية، ويرى العائلات تسخر من 13 حلوى ضخمة بعد وجبة عيد الميلاد يُقال إن كل علاج يمثل واحدًا من الرسل الاثني عشر، وهناك واحد إضافي يمثل يسوع، عادة ما يتم تقديم الحلويات كلها مرة واحدة ويجب على الجميع مشاركتها جميعًا، مع أخذ قضمة واحدة على الأقل.