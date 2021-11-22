«الصرف الصحي» بالإسكندرية تكثف جهودها لرفع تراكمات مياه الأمطار (فيديو)

كثفت شركة الصرف الصحي بالإسكندرية، أعمالها اليوم الاثنين، لنزح وشفط مياه الأمطار التي تراكمت في العديد من الشوارع والميادين والأنفاق، ونتج عن غرق العديد من المناطق، وتعطل السيارات وازدحام مروري في الطرق الرئيسية.

ورصدت «الدستور» من خلال بث مباشر، جهود رجال وعمال الصرف الصحي لسحب مياه الأمطار وفتح الطرق أمام السيارات، وخاصة بمنطقة سموحة وسبورتنج ونفق كليوباترا، بعد أن شهدت تلك المناطق شلل تام في حركة المرور وغرق الشوارع بأكملها.

ومن جهتها؛ أعلنت شركة الصرف الصحي في بيان لها مساء اليوم، أن محافظة الإسكندرية قد تعرضت صباح اليوم لسيول شديدة على مناطق وسط وشرق والمنتزة أول وثان، وسقوط أمطار متوسطة إلى غزيرة في مناطق الجمرك غرب والعجمي والعامرية.

وتراكمت مياه الأمطار على عدة مناطق بالإسكندرية، حيث توقفت السيول بعد ساعتين ونصف، وتم التعامل ورفع تجمعات المياه في جميع الأماكن الحيوية والهامة.

وأضاف البيان أن المناطق التي تعرضت لتراكم مياه الأمطار هي: (كورنيش الإسكندرية، طريق الحرية، منطقة جليم، سوق شيديا، شارع طيبة الإبراهيمية، شارع الإقبال، معظم المدارس والمستشفيات، ميدان فيكتور عمانويل سموحة، شارع مستشفي الريادة، شارع خالد بن الوليد، الحضرة، طريق الترام كليوباترا وسبورتنج، بشاير الخير ٣-٥، شارع المكس، جميع الأنفاق والكباري في نطاق المحافظة، ومناطق متفرقة أخرى).

وأوضح البيان أن أسباب مشاكل تجمعات المياه في مختلف المناطق هي عدم قدرة الشبكة والمحطات على استيعاب كمية الأمطار الغزيرة، بالإضافة إلى التصرفات الآدمية، والبناء العشوائي الأفقي والرأسي غير المخطط، وخطورة زيادة مناسيب المصارف، وهي أماكن تخلص محطات المعالجة على بعض القرى المجاورة.

كما أشار إلى أن هناك مجهودات كبيرة من أجل رفع تجمعات المياه بأقصى سرعة تسمح بها الظروف، من خلال معدات وفرق طوارئ الشركة متواجدة بمناطق المحافظة المختلفة منذ ما يزيد عن ٧ أيام بشكل متواصل للعمل جاهدين على الإسراع في رفع تجمعات المياه وتقليل الضرر عن المواطنين، مؤكدا أنه جاري حاليا رفع تجمعات مياه الأمطار في المناطق الأخرى.

