الثلاثاء 23 نوفمبر 2021
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

«الصرف الصحي» بالإسكندرية تكثف جهودها لرفع تراكمات مياه الأمطار (فيديو)

اعمال صرف مياه الأمطار
اعمال صرف مياه الأمطار بالإسكندرية

كثفت شركة الصرف الصحي بالإسكندرية، أعمالها اليوم الاثنين، لنزح وشفط مياه الأمطار التي تراكمت في العديد من الشوارع والميادين والأنفاق، ونتج عن غرق العديد من المناطق، وتعطل السيارات وازدحام مروري في الطرق الرئيسية.

received_1115760889174969

ورصدت «الدستور» من خلال بث مباشر، جهود رجال وعمال الصرف الصحي لسحب مياه الأمطار وفتح الطرق أمام السيارات، وخاصة بمنطقة سموحة وسبورتنج ونفق كليوباترا، بعد أن شهدت تلك المناطق شلل تام في حركة المرور وغرق الشوارع بأكملها.

received_279905570737327

ومن جهتها؛ أعلنت شركة الصرف الصحي في بيان لها مساء اليوم، أن محافظة الإسكندرية قد تعرضت صباح اليوم لسيول شديدة على مناطق وسط وشرق والمنتزة أول وثان، وسقوط أمطار متوسطة إلى غزيرة في مناطق الجمرك غرب والعجمي والعامرية.
وتراكمت مياه الأمطار على عدة مناطق بالإسكندرية، حيث توقفت السيول بعد ساعتين ونصف، وتم التعامل ورفع تجمعات المياه في جميع الأماكن الحيوية والهامة.

received_325257442381638

وأضاف البيان أن المناطق التي تعرضت لتراكم مياه الأمطار هي: (كورنيش الإسكندرية، طريق الحرية، منطقة جليم، سوق شيديا، شارع طيبة الإبراهيمية، شارع الإقبال، معظم المدارس والمستشفيات، ميدان فيكتور عمانويل سموحة، شارع مستشفي الريادة، شارع خالد بن الوليد، الحضرة، طريق الترام كليوباترا وسبورتنج، بشاير الخير ٣-٥، شارع المكس، جميع الأنفاق والكباري في نطاق المحافظة، ومناطق متفرقة أخرى). 

received_293176506020950

وأوضح البيان أن أسباب مشاكل تجمعات المياه في مختلف المناطق هي عدم قدرة الشبكة والمحطات على استيعاب كمية الأمطار الغزيرة، بالإضافة إلى التصرفات الآدمية، والبناء العشوائي الأفقي والرأسي غير المخطط، وخطورة زيادة مناسيب المصارف، وهي أماكن تخلص محطات المعالجة على بعض القرى المجاورة.

received_1395068320927533

كما أشار إلى أن هناك مجهودات كبيرة من أجل رفع تجمعات المياه بأقصى سرعة تسمح بها الظروف، من خلال معدات وفرق طوارئ الشركة متواجدة بمناطق المحافظة المختلفة منذ ما يزيد عن ٧ أيام بشكل متواصل للعمل جاهدين على الإسراع في رفع تجمعات المياه وتقليل الضرر عن المواطنين، مؤكدا أنه جاري حاليا رفع تجمعات مياه الأمطار في المناطق الأخرى. 
 

شركة الصرف الصحي شفط مياه الأمطار تعطل السيارات ازدحام مروري جهود رجال وعمال الصرف

رئيس التحرير

وائل لطفى

ادعم الجزويت

الأكثر قراءة

«الكهرباء» تحذر من عزل أعمدة الإنارة بالشوارع: خطر

رسميًا.. عودة مرتضى منصور إلى رئاسة الزمالك

حبس الطالب المتهم بالتحرش بطالبة فى جامعة الزقازيق

محافظ الإسكندرية: العمل مستمر في إزالة أثار النوة من الشوارع (فيديو)

وفاة الإعلامية أسماء مصطفى بعد صراع مع مرض السرطان

تحويل طريق الجيش بالمنيا لمدة شهرين ونصف للتطوير

ﻣﻘﺎﻻﺕ

لياو ليتشيانج يكتب: يدًا بيد نمضى للأمام لبناء مجتمع صينى إفريقى أوثق ذى مستقبل مشترك

منى رجب

الأقصر تتجمل بافتتاح طريق المواكب الملكية الفرعونية

ماجد حبته

صدام «الأئمة» فى فرنسا

مؤمن المحمدي

الحلم

لواء.حمدى البطران

عبد الكريم

لواء. محسن الفحام

معاركنا لإيقاظ الوعى

حسين دعسة

الملك عبدالله الثانى يعيد ثقة الشعب فى مجلس الأمة الأردنى

عبدالوهاب داود

صلاح والمنتخب والسوشيال ميديا

صور

مباراة تعادل الزمالك والبنك الأهلى

الشوط الأول: الأهلى يتقدم على المحلة بهدف «أفشة»

مؤتمر أخبار اليوم الاقتصادي

محطة تل أبيب

المزيد

إسرائيل تبدأ تطعيم الأطفال فى سن 5-11 عاما مع ارتفاع إصابات كورونا

اتصالات مكثفة لعقد اجتماع المجلس المركزى لمنظمة التحرير

أبومازن يدين «اقتحام» شرطة الاحتلال لمنزل محافظ القدس