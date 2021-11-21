وكالات الأنباء تشيد بزي طواقم التمريض بمستشفيات هيئة الرعاية الصحية

ثمنَّت الهيئة العامة للرعاية الصحية، برئاسة الدكتور أحمد السبكي، رئيس مجلس إدارة الهيئة، إشادات وكالات الأنباء العربية والدولية وصفحات مواقع التواصل الاجتماعي بزي أطقم التمريض بالمنشآت الصحية التابعة للهيئة في محافظات التأمين الصحي الشامل الجديد.

وأشار بيان هيئة الرعاية الصحية، إلى أن زي أطقم التمريض بمنشآت هيئة الرعاية الصحية حاز على العديد من الإشادات بمختلف وكالات الأنباء العربية والدولية وصفحات مواقع التواصل الاجتماعي، والذي يحمل عبارات منها (بداية الشفا، الصعب هيمر، اطمن إنت معانا، أنت قوي)، بما يسهم في خلق طاقة إيجابية وجو من الراحة النفسية والطمأنينة لدى المرضى وذويهم من منتفعي خدمات منظومة التأمين الصحي الشامل الجديد وكافة المتعاملين.

وقال الدكتور أحمد السبكي، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرعاية الصحية، مساعد وزير الصحة والسكان، المشرف العام على مشروع التأمين الصحي الشامل، أن هذه الإشادات بزي الطواقم التمريضية بمنشآت هيئة الرعاية الصحية ذراع الدولة الرئيسية في ضبط وتنظيم وتقديم الخدمات والرعاية الصحية المتكاملة لمنتفعي التأمين الصحي الشامل، هو ما يؤكد العائد الصحي والإنساني الضخم الذي حققته منظومة التأمين الصحي الشامل على المواطن وما أثبتته من كفاءة على أرض الواقع، والتي ساهمت في زيادة مكتسبات القطاع الصحي وتوفير أفضل الخدمات والرعاية الصحية للمصريين وسط إشادات عربية ودولية بذلك.

وأكد الدكتور أحمد السبكي، أن سجل إنجازات الهيئة العامة للرعاية الصحية يعكس الابتكار والإبداع في تقديم خدمات الرعاية الصحية، وتحقيق التفوق على جميع المستويات العلاجية والإدارية والفندقية والخدمية، وتابع: نستمر في التطوير باستخدام أفضل التقنيات المعمول بها في العالم من أجل توفير أفضل الخدمات والرعاية الصحية المتميزة للمواطنين، والمُضِّي قُدمًا نحو توطين أهداف التنمية الشاملة المستدامة لرؤية مصر 2030، ومنها تأسيس نظام صحي قوي يوفر التغطية الصحية الشاملة بجودة عالمية ل 100 مليون مصري.

وأضاف السبكي، أن نجاح جهود هيئة الرعاية الصحية في ضبط وتنظيم وتقديم الخدمات والرعاية الصحية المتكاملة لمنتفعي التأمين الصحي الشامل وبأعلى معايير الجودة العالمية هو تأكيد لريادتها وتأثيرها على سرعة تطور الرعاية الصحية بمصر، والذي يرجع لاستراتيجية عملها القوية التي جعلتها قوة فاعلة في إحداث نقلة نوعية للقطاع الصحي بمصر، مؤكدًا: نمضى بثبات نحو بناء الجمهورية الجديدة تحت قيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي، وتحقيق حلم المصريين في النهوض بالمنظومة الصحية وتوفير التغطية الصحية الشاملة بأعلى معايير الجودة العالمية من خلال مشروع التأمين الصحي الشامل الجديد، مستقبل صحة كل مصري ومصري.