الأحد 21 نوفمبر 2021
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رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

رئيس مدينة المنيا: تطهير مخرات السيول وصيانة بلاعات الصرف الصحي

تطهير مخرات السيول
تطهير مخرات السيول بقري المنيا لأستقبال فصل الشتاء

أكد الدكتور محمد حلمي رئيس مركز ومدينة المنيا أنه قام بتكليف رؤساء الأحياء والمجالس المحلية بالمتابعة لمخرات السيول داخل مدينة المنيا لمواجهة أخطار الأمطار المحتملة بسبب عدم استقرار الأحوال الجوية، حيث تم تطهير مخرات السيول بقريتي تلة ونزلة حسين وصيانة بلاعات الصرف الصحي وتكثيف أعمال النظافة.

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ومن ناحيته تابع أشرف فرغلي رئيس الوحدة المحلية لقرية نزلة حسين بمتابعة جاهزية مخرات السيول بطهنا الجبل وتم تطهيرها من الحشائش والأعشاب وتم التأكد من جاهزيتها لاستقبال السيول و تم صيانة بالوعات الصرف الصحي.

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وأضاف رئيس القرية أن قسم البيئة واصل  اعماله برفع 45 طن من المخلفات الصلبة والزراعية بقرية نزلة حسين وتلة والقري التابعة لها والتشديد على اتخاذ الإجراءات الاحترازية و الوقائية اللازمة لمنع انتشار الأمراض وخاصة فيروس كورونا المستجد حفاظا على صحة وسلامة المواطنين.

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ومن جانبه أعلن اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا عن استعداد كافة الأجهزة التنفيذية لاستقبال فصل الشتاء واحتمال سقوط الأمطار أو سيول واتخاذ كافة التدابير اللازمة للحفاظ على أمن وسلامة المواطنين.

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وأوضح عصام معبد رئيس الوحدة المحلية لقرية بني محمد سلطان بقيام قسم الإنارة بصيانة 76 عمود انارة و45 كشاف انارة وتركيب 31 لمبة ليد جديدة و4 كشافات إنارة حفاظا على سلامة أرواح المواطنين و منعا للحوادث كما واصل قسم التنظيم أعمال الإزالة حيث تم إزالة 8 حالات إشغالات طرق ونقل وسكة حديد وتم إزالتهم وعمل محضر بذلك واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين حفاظا على أملاك الدولة وحقوق الشعب. 

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وأشار رئيس القرية إلى أن قسم البيئة والتجميل بالقرية قام برفع 260 طن من المخلفات الصلبة و الأتربة المتواجدة بنقاط التجمع بالقرية والقرى التابعة لها وتم تحرير 66 محضر إنذار بيئة وإشغال (6 محاضر 119 ، و30 انذار و2 بيئة  ، و20 انذار و8 محاضر إشغال ) للحفاظ على صحة المواطنين وتيسير حركة المواطنين والسيارات وذلك خلال النصف الأول من شهر نوفمبر 

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المنيا تطهير مخرات السيول صيانة بلاعات الصرف الصحي تكثيف أعمال النظافة قريتي تلة ونزلة حسين أستعدادا لأستقبال الشتاء الدكتور محمد حلمي

رئيس التحرير

وائل لطفي

دفاعًا عن التنوير

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