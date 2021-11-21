الأحد 21 نوفمبر 2021
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

«جونسون»: على بريطانيا التعاون مع أفغانستان لمعالجة الوضع الإنسانى الحالى

جونسون
جونسون

أعلن رئيس الوزراء البريطاني، بوريس جونسون، عن أن بلاده يتعين أن تتعاون مع أفغانستان لمعالجة الوضع الإنساني الحالي في البلاد.

وقال جونسون- ردًا على سؤال في البرلمان البريطاني- إنه "ليس لدينا خيار آخر سوى التعامل مع (طالبان) من أجل المساعدة في التغلب على الأزمة في أفغانستان".

وأضاف- حسبما نقلت وكالة أنباء "خاما برس" الأفغانية اليوم الأحد- أنه يجب أن تشارك المملكة المتحدة من أجل الشعب الأفغاني.

يُشار إلى أن حكومة أفغانستان غير معترف بها بعد، غير أن دول العالم والمنظمات الإنسانية الدولية تبذل جهودًا للتعامل مع "طالبان" بطريقة أو بأخرى للحيلولة دون وقوع كارثة إنسانية.

وفي غضون ذلك، رحبت أفغانستان بتصريحات بوريس جونسون، وقالت إن المشاركة الرسمية ستجعل بالتأكيد علاقات أفغانستان جيدة مع العالم، وفي وقت سابق، أرسلت ألمانيا وهولندا دبلوماسييها إلى أفغانستان وتعهدا بتقديم المساعدة الإنسانية للشعب الأفغاني.

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وائل لطفي

دفاعًا عن التنوير

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