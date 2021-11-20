السبت 20 نوفمبر 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

واشنطن: ملتزمون بدعم شركائنا بالعراق وسوريا لضمان الهزيمة الدائمة لـ«داعش»

لويد أوستن وزير الدفاع
لويد أوستن وزير الدفاع الامريكي

أعلنت وزارة الدفاع الأمريكية، مساء السبت، أن وزيرها لويد أوستن، أكد التزام واشنطن بدعم شركائها في العراق وسوريا لضمان الهزيمة الدائمة لتنظيم "داعش" الإرهابي، وعدم إعادة بعثه من جديد.

وبحسب بيان وزارة الدفاع الأمريكية، فإن أوستن في كلمة ألقاها في مؤتمر المنامة 2021 حول أمن الشرق الأوسط، والذي يقام للفترة من 19 إلى 21 من الشهر الجاري، بحضور عدد من السياسيين والمفكرين ورجال الأعمال والشخصيات العالمية المعروفة قال إن "الولايات المتحدة تدافع عن سيادة العراق واستقلاله ضد أي جهة أو وكيل".

وأضاف أن “أعضاء التحالف الدولي لمحاربة تنظيم داعش يقدمون التدريب والمشورة والمساعدة للشركاء المحليين في العراق وسوريا، للمساعدة في تحقيق الاستقرار في المناطق المحررة من سيطرة التنظيم”.

وتابع: "كما أوضحت الشهر الماضي خلال اجتماع أعضاء التحالف الدولي لمحاربة داعش، ستظل الولايات المتحدة ملتزمة بدعم شركائها في العراق وسوريا لضمان الهزيمة الدائمة لداعش".

وأردف: "سندافع عن مصالحنا في هذه المنطقة (الشرق الأوسط)، وسنواصل تعزيز الردع ضد إيران، وسنحمي قواتنا من هجوم طهران أو وكلائها".

وأكمل: "سنعمل معا لضمان عدم تمكن داعش من إعادة تشكيل نفسه في العراق وسوريا، وسنستمر في دعم حرية الملاحة في الممرات المائية الحيوية في المنطقة".

وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن داعش العراق سوريا مؤتمر المنامة 2021

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