شباب الصحفيين تدعم هانى شاكر فى معركته الشريفة ضد من أفسدوا الأغنية

أعلنت جبهة شباب الصحفيين عن دعمها الكامل لأمير الغناء العربي الفنان هاني شاكر نقيب الموسيقيين في معركته الشريفة ضد من يطلقون على أنفسهم مطربي المهرجانات، والذين دمروا جيل من الشباب بأغانيهم التي أفسدت الذوق العام.. مؤكدة الجبهة على أن قرار مجلس نقابة المهن الموسيقية بوقفهم قرار صائب رغم أنه تأخر كثيرا.



وقال هيثم طوالة، رئيس الجبهة، في بيان صحفي، اليوم السبت: كل الدعم والمساندة إلي هاني شاكر ومجلسه الموقر في هذه القرارات المصيرية التي أسعدت الملايين من الشعب المصري العظيم المؤمن بالفن الهادف الذي يوجه رسائل هامة تخدم الوطن والمواطن.



وأضاف طوالة: يجب علينا جميعا أن نتصدى بكل قوة إلى ظاهرة الفساد الفني التي سيطرت على الساحة الغنائية في غفلة من الزمن وأصبح الغناء مهنة لا مهنة له.



وأشار رئيس الجبهة إلى أن دعم هاني شاكر واجب على كل مواطن مصري حتى نقضي على من لوثوا الأغنيه وأساءوا إليها بكلمات هابطة وسطحية لا تعبر عن الواقع الذي نعيشه.