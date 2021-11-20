السبت 20 نوفمبر 2021
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

فن

شباب الصحفيين تدعم هانى شاكر فى معركته الشريفة ضد من أفسدوا الأغنية

هانى شاكر
هانى شاكر

أعلنت جبهة شباب الصحفيين عن دعمها الكامل لأمير الغناء العربي الفنان هاني شاكر نقيب الموسيقيين في معركته الشريفة ضد من يطلقون على أنفسهم مطربي المهرجانات، والذين دمروا جيل من الشباب بأغانيهم التي أفسدت الذوق العام.. مؤكدة الجبهة على أن قرار مجلس نقابة المهن الموسيقية بوقفهم قرار صائب رغم أنه تأخر كثيرا.


وقال هيثم طوالة، رئيس الجبهة، في بيان صحفي، اليوم السبت: كل الدعم والمساندة إلي هاني شاكر ومجلسه الموقر في هذه القرارات المصيرية التي أسعدت الملايين من الشعب المصري العظيم  المؤمن بالفن الهادف الذي يوجه رسائل هامة تخدم الوطن والمواطن.


وأضاف طوالة: يجب علينا جميعا أن نتصدى بكل قوة إلى ظاهرة الفساد الفني التي سيطرت على الساحة الغنائية في غفلة من الزمن وأصبح الغناء مهنة لا مهنة له.


وأشار رئيس الجبهة إلى أن دعم هاني شاكر واجب على كل مواطن مصري حتى نقضي على من لوثوا الأغنيه وأساءوا إليها بكلمات هابطة وسطحية لا تعبر عن الواقع الذي نعيشه.

رئيس التحرير

وائل لطفي

بخصوص أغانى المهرجانات وغيرها

الأكثر قراءة

«بعد تدخله فى شئون الموسيقيين».. بلاغ للنائب العام ضد نجيب ساويرس

الأرصاد تحذر المواطنين: لا تخرجوا إلا للضرورة القصوى

أمطار ورعد على بعض المناطق.. تعرف على حالة الطقس اليوم السبت

مريض نفسي ينهي حياة زوج شقيقته ذبحًا في أسوان

وزير الصحة الروسى يبحث مع وفد إسرائيلى استعادة الرحلات السياحية بين البلدين

متى نقرأ سورة الواقعة لجلب الرزق؟.. على جمعة يجيب

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد عبدالعزيز

رسائل استئناف مؤتمر شباب العالم وعودة الروح

مؤمن المحمدي

الهداف الوحيد

محمد القصبي

هذا ما فعله العواجيز الانتهازيون بنادى القصة!

صفاء النجار

أدعو الحكومة لإغلاق «فيسبوك» أسبوعًا كل شهر «2-2»

د.كريمة الحفناوى

بناء شراكة استراتيجية بين الصين والأحزاب المصرية

سمر عادل

مصر وتنزانيا.. آفاق الشراكة من أجل التنمية

ماجد حبته

البرنامج القُطرى الجديد

د. محمد عفيفي

الطائفية وتوظيف التاريخ «١- ٢»

صور

صور مباراة الأهلى والمقاولون فى الدورى

جنازة النائب أحمد زيدان

فرحة الهدف الأول لمنتخب مصر فى الجابون

محطة تل أبيب

المزيد

وزير الصحة الروسى يبحث مع وفد إسرائيلى استعادة الرحلات السياحية بين البلدين

حملة استرداد جثامين الشهداء: إسرائيل ما زالت تحتجز 90 شهيدًا فلسطينيًا

«التحرير الفلسطينية»: ازدياد حجم المخاطر التهويدية التى تتعرض لها القدس المحتلة