«RWE»: الهيدروجين التكنولوجيا الوحيدة القادرة على إزالة الكربون من الصناعات

خلال حديث له مع CNBC

يلعب الهيدروجين دورًا رئيسيًا في السنوات القادمة، خاصة في التطبيقات الصناعية، وفقًا لما ذكره الرئيس التنفيذي لشركة الطاقة الألمانية RWE.

وأضاف ماركوس كريببر، خلال حديث له مع سي إن بي سي CNBC ، عندما تنظر إلى المدى الطويل ، لا توجد طريقة للتغلب على الهيدروجين، وأرجع ذلك إلى أن الهيدروجين كان التكنولوجيا الوحيدة القادرة على إزالة الكربون من تلك الصناعات التي لا تستطيع توليد الكهرباء مثل الفولاذ، ولكن أيضًا بعض أجزاء الصناعة الكيميائية.

ووصفت وكالة الطاقة الدولية الهيدروجين بأنه ناقل طاقة متعدد الاستخدامات، يحتوي الهيدروجين على مجموعة متنوعة من التطبيقات ويمكن نشره في عدد من القطاعات، ويمكن إنتاجه بعدة طرق، تتضمن إحدى الطرق استخدام التحليل الكهربائي، مع تيار كهربائي يقسم الماء إلى أكسجين وهيدروجين.

إذا كانت الكهرباء المستخدمة في هذه العملية تأتي من مصدر متجدد مثل الرياح أو الطاقة الشمسية ، فإن البعض يسميها الهيدروجين الأخضر أو ​​المتجدد.

في حين أن هناك إثارة حول إمكانات الهيدروجين الأخضر في بعض الأوساط ، إلا أن إنتاجه يظل مكلفًا. حاليًا ، تعتمد الغالبية العظمى من توليد الهيدروجين على الوقود الأحفوري.

قال كريببر لشبكة CNBCإن الأمر سيستغرق وقتًا لبناء اقتصاد الهيدروجين وأن شركته تريد أن تقوم بلعب دور نشط، لكنها بحاجة إلى أن تتحلى بالسرعة، لأنه حيثما يتوفر الهيدروجين الأخضر، يكون ذلك بمثابة ميزة تنافسية للغاية.

في عام 2030 ، تستهدف الشركة صافي السعة المركبة الخضراء البالغة 50 جيجاوات وتريد أن تصل الأرباح المعدلة قبل الفوائد والضرائب والاستهلاك والإطفاء إلى 5 مليارات يورو لأعمالها الأساسية ، حيث يتم استبعاد الطاقة النووية والفحم.بينما تتطلع الشركة إلى توسيع قدرتها على الطاقة المتجددة، فإن الوقود الأحفوري ليس خارج الصورة.