السبت 20 نوفمبر 2021
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

مصر تدين اقتحام ميليشيات الحوثى لمقر السفارة الأمريكية فى صنعاء

سامح شكري
سامح شكري

أدانت مصر، اليوم السبت، اقتحام ميليشيا الحوثي للمجمع الذي كان يُستخدم سابقًا كسفارة للولايات المتحدة الأمريكية في صنعاء، واحتجازها لعدد من الموظفين المحليين بالسفارة.

وأكدت مصر، في بيان لوزارة الخارجية، أن ذلك يعد انتهاكًا للقوانين والأعراف الدولية، واعتداءً على حُرمة البعثات الدبلوماسية.

كما شددُّت على ضرورة احترام قواعد القانون الدولي واتفاقية فيينا للعلاقات الدبلوماسية، مطالبةً بالإفراج الفوري والآمن عن المُحتجزين، والانسحاب الفوري من مقر مجمع السفارة الأمريكية.

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وائل لطفي

بخصوص أغانى المهرجانات وغيرها

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