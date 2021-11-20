السبت 20 نوفمبر 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

وزير الإسكان يحدد موعد تسليم دفعة جديدة من وحدات «سكن مصر» بالتجمع الثالث

عاصم الجزار وزير
عاصم الجزار وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية

صرح الدكتور عاصم الجزار وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بأن جهاز تنمية مدينة القاهرة الجديدة، سيبدأ يوم الأحد الموافق 5/12/2021، وحتى يوم الإثنين 10/1/2022، في تسليم دفعة جديدة من وحدات مشروع سكن مصر بمنطقة المحلية الثالثة بالتجمع الثالث لجميع المراحل، مسلسل رقم 8 بمدينة القاهرة الجديدة، مضيفاً أنه على العملاء الفائزين بالوحدات التوجه لبنك التعمير والإسكان فرع مدينة نصر بعباس العقاد، لإنهاء إجراءات التعاقد، ثم التوجه بخطاب البنك لمكتب خدمة المواطنين بالتجمع الثالث، لتسجيل البيانات واستلام خطاب للموقع لمعاينة واستلام الوحدة.

وأوضح المهندس أمين غنيم، رئيس جهاز تنمية مدينة القاهرة الجديدة، أنه سيتم تسليم وحدات العمارة رقم 1، يوم الأحد 5/12/2021، ووحدات العمارة رقم 2، يوم الإثنين 6/12/2021، ووحدات العمارة رقم 3، يوم الثلاثاء 7/12/2021، ووحدات العمارة رقم 4، يوم الأربعاء 8/12/2021، ووحدات العمارة رقم 5، يوم الخميس 9/12/2021، ووحدات العمارة رقم 6، يوم الأحد 12/12/2021، ووحدات العمارة رقم 7، يوم الإثنين 13/12/2021، ووحدات العمارة رقم 8، يوم الثلاثاء 14/12/2021، ووحدات العمارة رقم 9، يوم الأربعاء 15/12/2021، ووحدات العمارة رقم 10، يوم الخميس 16/12/2021، ووحدات العمارة رقم 11، يوم الأحد 19/12/2021، ووحدات العمارة رقم 12، يوم الإثنين 20/12/2021، ووحدات العمارة رقم 13، يوم الثلاثاء 21/12/2021، ووحدات العمارة رقم 14، يوم الأربعاء 22/12/2021، ووحدات العمارة رقم 15، يوم الخميس 23/12/2021.

وأضاف رئيس جهاز مدينة القاهرة الجديدة، أنه سيتم تسليم وحدات العمارة رقم 16، يوم الأحد 26/12/2021، ووحدات العمارة رقم 17، يوم الإثنين 27/12/2021، ووحدات العمارة رقم 18، يوم الثلاثاء 28/12/2021، ووحدات العمارة رقم 19، يوم الأربعاء 29/12/2021، ووحدات العمارة رقم 20، يوم الخميس 30/12/2021، ووحدات العمارة رقم 21، يوم الأحد 2/1/2022، ووحدات العمارة رقم 22، يوم الإثنين 3/1/2022، ووحدات العمارة رقم 23، يوم الثلاثاء 4/1/2022، ووحدات العمارة رقم 24، يوم الأربعاء 5/1/2022، ووحدات العمارة رقم 25، يوم الخميس 6/1/2022، ووحدات العمارة رقم 26، يوم الأحد 9/1/2022، ووحدات العمارة رقم 27، يوم الإثنين 10/1/2022.

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