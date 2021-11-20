نستعرض لكم فى هذا التقرير سعر الحديد في مصر اليوم السبت 20-11-2021، حيث يتسأل المواطنين المهتمين بمجال البناء والعقارات ورجال الأعمال وغيرهم من المهتهمين أو المستهلكين أو التجار ومن يعملون في مجال البناء والعقارات عن سعر الحديد في مصر اليوم السبت 20-11-2021.

سعر الحديد في مصر اليوم السبت 20-11-2021

وتقدم الدستور من ضمن خدماتها المتنوعة سعر الحديد في مصر اليوم السبت 20-11-2021 لمتابعيها، بشكل يومي ودقيق لكافة الشركات التي تعمل على تصنيع حديد التسليح وهذا وفق آخر أسعار الحديد اليوم للمستهلك التي أعلنتها شركات الحديد المسلح في مصر، كما تعمل الدولة المصرية في الآونة الأخيرة على متابعة الأسواق المصرية من جميع السلع البسيطة وحتى الثقيلة في أسعارها، كما تحرص على أن يصل المنتج إلى المستهلك بأقل سعر وأعلى جودة.

سعر الحديد اليوم

نعرض لكم مؤشر أسعار الحديد الآن بعد قرار الرئيس عبد الفتاح السيسي بتخفيض سعر الحديد في مصر نظرًا لتراجع سعر الخامات عالميًا، فبالتالي تراجع سعر الحديد اليوم والأسمنت وأيضًا معظم أسعار مواد البناء، كما أن توقعات أسعار الحديد الشهر القادم توحي إلى استمرار الانخفاض.

يذكر أن وزارة التجارة والصناعة أصدرت عدة قرارات بهذا الشأن أهمها قرارا بإلغاء الضرائب على الحديد وهو أمر ينتظره الكثيرون بسبب تراجع أسعار الحديد بالأسواق خاصة مع عدم قدرة المصانع على توريد المواد الخام لمصانع الدرفلة ويتراوح سعر طن الحديد من 14900 جنيه إلى 15300 جنيه لتسليم أرض المصنع.

ولأعلى سعر، سجل سعر طن حديد "عز الدخيلة" حوالي 15600 جنيه للطن، ووصل سعر طن سعر حديد المصريين 15300 جنيه 15300 جنيه: بينما قفز سعر طن حديد بشاي إلي 15400 جنية مصري.

استقرار سعر الحديد فيما يلي :

ولأقل سعر، سجل سعر طن حديد العتال وحديد عطية وحديد المراكبي وحديد الكومي وحديد المعادي وحديد العشري وحديد سرحان ومصر ستيل 15500 جنيه 15500 جنيه مصري.



ولم يتم توضيح ونشر أسعار سعر حديد أكتوبر والجيوشي وحديد بيانكو وحديد أركو و حديد الجارحي وحديد الوطنية وحديد قوطة وحديد الصيني وحديد الأوكراني وحديد التركي اليوم، منذ فترة كبيرة.