القبض على جزار ذبح 24 خروفًا خارج السلخانة بالسيدة زينب

ألقت مباحث قسم شرطة السيدة زينب، برئاسة المقدم أحمد سعيد، القبض على جزار لذبحه 24 خروفًا خارج السلخانة، وبدون أختام.

وردت معلومات للنقيب خالد جبر، معاون مباحث قسم شرطة السيدة زينب، مفادها قيام المدعو «محمد علي»، «جزار» مقيم بدائرة القسم، بذبح العديد من الخراف خارج السلخانة، وبعمل التحريات تبين صحة ما ورد من معلومات.

عقب تقنين الإجراءات وبإعداد الأكمنة اللازمة، تم القبض على المتهم سالف الذكر حال قيامه بذبح 24 خروفًا داخل المحل ملكه.

تحرر عن ذلك المحضر اللازم، وتباشر النيابة التحقيقات.