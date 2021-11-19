10 وفيات و418 إصابة جديدة بفيروس كورونا فى باكستان

أعلنت باكستان، اليوم الجمعة، تسجيل 418 حالات إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، خلال الساعات الـ24 الماضية، وبذلك ترتفع حصيلة الإصابات بسبب الفيروس إلى مليون و281 ألفًا و240 حالة، طبقا للمركز الوطني للقيادة والعمليات.

وأضاف المركز، أنه تم اختبار 40 ألفًا و143 عينة، في الساعات الـ24 الماضية، تبين إصابة 418 منها بالفيروس، مما يظهر أن معدل الإيجابية للفيروس تبلغ 1.04%.

وارتفعت حصيلة الوفيات بسبب الفيروس إلى 28 ألفًا و648 حالة وفاة، بعد تسجيل عشر حالات وفاة جديدة، خلال نفس الفترة.

ويبلغ عدد المرضى في حالة حرجة في المستشفيات بمختلف أنحاء البلاد 1083 حالة.

وسجلت باكستان، أمس الخميس تسجيل 460 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية.

ولإحتواء الفيروس، أعلنت باكستان تخفيف القيود المفروضة على الرحلات الجوية الوافدة، وسط تراجع معدلات الإصابة بفيروس كورونا في جميع أنحاء العالم.

وأفاد المركز الوطني لقيادة العمليات الذي يشرف على مكافحة كورونا في باكستان - في بيان، نقلته صحيفة “إكسبرس تريبيون” الباكستانية، الخميس- بأن السلطات اتخذت قرار تخفيف القيود المفروضة في مواجهة كورونا بعد تطبيق التطعيم الإجباري للمسافرين الوافدين.

ووفقًا للمركز الوطني المعني بمكافحة كورونا "ستعمل الحركة الجوية الوافدة بكامل طاقتها اعتبارًا من 10 نوفمبر".

ووضعت اللجنة الحكومية الباكستانية، أرمينيا وبلغاريا وكوستاريكا والعراق والمكسيك ومنغوليا وسلوفينيا وتايلاند وترينيداد وتوباغو وأوكرانيا في الفئة "جيم" بسبب انخفاض معدلات التطعيم وارتفاع معدلات الإصابة بفيروس كورونا.

كما وضعت أيضًا روسيا وإيران وإثيوبيا وألمانيا والفلبين وأفغانستان في قائمة الدول شديدة الخطورة، على أن يتم "مراقبتهم باستمرار"، ولكن بدون فرض أي قيود عليهم.

يشار إلى أن فيروس كورونا المستجد أو (كوفيد- 19) ظهر في أواخر ديسمبر 2019 في مدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير الماضي.