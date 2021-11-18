الخميس 18 نوفمبر 2021
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وائل لطفى

محافظات

رئيس جامعة الإسكندرية يلتقي السفير العراقي بالقاهرة

رئيس جامعة الإسكندرية
رئيس جامعة الإسكندرية يلتقي السفير العراقي بالقاهرة

استقبل الدكتور عبدالعزيز قنصوة، رئيس جامعة الإسكندرية، اليوم، السفير الدكتور أحمد نايف الدليمى، سفير دولة العراق بجمهورية مصر العربية والوفد المرافق له، لبحث سبل توطيد أواصر التعاون المشترك بين جامعة الإسكندرية والجامعات العراقية في المجال البحثي والأكاديمي، والإشراف المشترك وتبادل أعضاء هيئة التدريس والطلاب من خلال توقيع اتفاقيات تعاون مشتركة، ومناقشة سبل تقديم الرعاية والدعم للطلاب العراقيين الدارسين بجامعة الإسكندرية.

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شهد اللقاء كل من الدكتور أشرف الغندور نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث، والدكتور وائل نبيل القائم بعمل نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، والدكتور محمد عبدالعظيم، القائم بعمل نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتور أمين مصطفى القائم بعمل عميد كلية الحقوق، والدكتورة هالة مقلد المدير التنفيذى لإدارة شئون الوافدين بالجامعة، ووفد السفارة العراقية.

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وأكد الدكتور قنصوة خلال اللقاء على عمق الروابط التاريخية والحضارية بين البلدين الشقيقين مصر والعراق، وناقش مع السفير العراقى أوضاع الطلاب العراقيين الوافدين داخل الجامعة، والخدمات والرعاية المقدمة لهم أثناء فترة دراستهم بالجامعة، ومؤكدًا حرص جامعة الإسكندرية على تأهيل الطلاب العراقيين الدارسين بجامعة الإسكندرية علميًا وأكاديميًا على أعلى مستوى سواء على مستوى البكالوريوس أوالدراسات العليا، وإعداد كوادر بشرية متميزة تستطيع المساهمة فى تنفيذ الخطط التنموية داخل الدولة الشقيقة لتعود العراق لسابق عهدها.

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وأوضح رئيس الجامعة أن الجامعة تستقبل جميع الطلاب من كل الدول العربية، والإفريقية وغيرها، وتحرص على تقديم خدمة تعليمية متميزة من خلال كلياتها وبرامجها المتميزة. 
ووجه السفير خلال الزيارة الشكر لجامعة الإسكندرية على ما تقدمه الجامعة لطلابها العراقيين من تسهيلات مُعربًا عن اعتزازه بالمستوى الأكاديمي المتميز لجامعة الإسكندرية، والسمعة المرموقة التي تتمتع بها جامعة الإسكندرية، مُقدمًا شكره وتقديره لإدارة الجامعة لما تبذله من دعم للطلبة العراقيين الوافدين فيها، وتوفير الرعاية والخدمات المختلفة لهم، خلال فترة دراستهم بكليات الجامعة، وأعرب عن فخره بما حققته جامعة الإسكندرية من تقدم كبير في التصنيفات الدولية، وما تتمتع به من سمعة دولية مرموقة في المحافل العلمية.

جامعة الإسكندرية سفير دولة العراق التعاون المشترك الجامعات العراقية المجال البحثي

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