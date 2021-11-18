حفل لفرقة الخان للموسيقى العربية والغناء بمركز الحرية للإبداع بالإسكندرية.. الليلة

تستقبل قاعة مسرح مركز الحرية للإبداع، التابع لقطاع صندوق التنمية الثقافية بالإسكندرية، في السابعة من مساء اليوم الخميس، حفل موسيقي فني، والذي تحييه فرقة الخان للموسيقى العربية والغناء، بقيادة المايسترو فادي المغربي.

ويتضمن برنامج الحفل، باقة منتقاة من أجمل أغنيات كبار فناني الزمن الجميل من بينها: "عرباوي"، "رمش عينه"، "أما براوة"، "بتسأل ليه عليا"، "مالي"، "سحب رمشه"، "الهوي هوايا"، وغيرها.

فرقة الخان للموسيقى العربية

تأسست فرقة الخان عام 2014 علي اليد الفنان فادي المغربي، للمساهمة فى إحياء التراث القديم والحديث لذا فقد أطلق علي الفرقة اسم (فرقة الخان) وتعنى المحل أو المكان.

وتتكون فرقة الخان من (قانون، عود، ناى، كمان، رق، طبلة، وكذلك الآلات الحديثة المعاصرة بيز، كيبورد، درامز، كذلك تتكون الفرقة من عشر مواهب غنائية ذات أصوات ندية، حيث تتألف من خمسة مطربين و خمس مطربات.

من الأعمال التى تتميز بها فرقة الخان تقديم الموسيقى العربية بشكلها الأساسى وبرؤية مبتكرة دون تحريف أو إسفاف مجتهدين أن تحوز إعجاب كل من يسمعها.شاركت الفرقة بأعمالها فى معرض الكتاب الدولى الرابع بالإسكندرية وساقية الصاوى والصالونات الثقافية والبرامج التلفزيونية بالقنوات الفضائية.

أما مؤسس الفرقة الفنان فادى المغربى، فقام بدارسة الموسيقى فى مركز الإشعاع بكلية التربية الموسيقية الصولفيج العربى بعد إتمام التعليم الجامعى والتحق بعدها بمنتخب جامعة حلوان للموسيقى والكورال، واشترك بعد ذلك بفرق موسيقى عربية وتخت شرقى وبعدها مارس عمله كعازف لفترة تزيد على عشرين عامًا والتحق بفرقة "المولوية" للغناء الصوفى وفرق أخرى كثيرة وفرق الأندرجراوند وفرق تابعة لصندوق التنمية الثقافية والمجلس الأعلى للثقافة، وسافر إلى دول عربية كثيرة للمشاركة فى مجموعة من التخت الشرقى وأخيرًا دار الأوبرا المصرية.

ــ حفل دينا سراج في بيت الغناء

في سياق متصل، يقيم بيت الغناء العربي بمقره الكائن بقصر الأمير بشتاك، بشارع المعز، التابع لقطاع صندوق التنمية الثقافية، في السابعة مساء الخميس أيضا، حفل الفنانة دينا سراج وفرقتها .

ويتضمن برنامج الحفل مجموعة من الأغنيات منها: نسم علينا الهوي " فيروز"، حمال الأسية " فايزة أحمد "، تمللي في قلبي " محمد فوزي ، أه لو تعرف " نجاة الصغيرة"، حيرت قلبي معاك " أم كلثوم" وغيرها.

يذكر أن دينا سراج، التحقت بمركز تنمية المواهب بدار الأوبرا المصرية، وشاركت بالغناء في العديد من الحفلات على مسارح سيد درويش، المسرح الصغير، المسرح المكشوف.