الأربعاء 17 نوفمبر 2021
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

إعادة انتخاب مصر لعضوية مجلس اليونسكو التنفيذى

اليونسكو
اليونسكو

كشفت وزارة الخارجية عن إعادة انتخاب مصر لعضوية المجلس التنفيذي لمنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة (اليونسكو) للفترة 2021 – 2025، وذلك عقب حصولها على 130 صوتًا خلال الانتخابات التي عُقدت اليوم الأربعاء، في إطار المؤتمر العام للمنظمة.

وصرح السفير أحمد حافظ ، لمتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، بأن إعادة انتخاب مصر لعضوية المجلس التنفيذي لفترات متتالية يمثل اعترافاً دولياً بدور مصر الفعال ومكانتها داخل منظومة الأمم المتحدة بشكل عام وفي اليونسكو بشكل خاص، مبرزاً العلاقات التاريخية التي تربط مصر بتلك المنظمة، ومشاركة الرئيس عبدالفتاح السيسي قبل أيام في احتفالية المنظمة بمناسبة ذكرى مرور 75 عاماً على إنشائها.

كما أوضح حافظ أن ذلك الفوز يأتي تكليلاً للجهود التي بذلتها وزارة الخارجية وسفاراتها وبعثاتها بالخارج لحشد الأصوات لصالح إعادة انتخاب مصر لعضوية ذلك المجلس الهام.

يذكر أن المجلس التنفيذي يُعد الجهاز الإداري الأهم باليونسكو، وهي المنظمة التي تضطلع بدور فريد في ترسيخ أسس السلام والتنمية من خلال تعزيز التعاون الدولي في مجالات التربية والعلوم والثقافة، بما في ذلك تنفيذ برامج التنمية والتعليم والتدريب المهني وحماية التراث والاتصال والمعلومات، والمساهمة في تحقيق أهداف أجندة الأمم المتحدة للتنمية المستدامة لعام 2030.

اليونسكو المجلس التنفيذي لليونيسكو مصر الخارجية

رئيس التحرير

وائل لطفي

عن الانتخابات الليبية وغيرها

الأكثر قراءة

رابط تسجيل لقاح كورونا من موقع وزارة الصحة الرسمى

اتحاد الكرة يكشف سبب وجود حراسة خاصة لـ«محمد صلاح»

هانى شاكر: «ويجز مثقف وأحفادى بيحبوه.. ومبفهمش بيقول إيه»

الحكومة تكشف حقيقة صدور قرار بتعليق الدراسة بالمدارس والجامعات

أمطار وعدم استقرار.. «الأرصاد» تكشف حالة الطقس خلال الأيام المقبلة

إعادة انتخاب مصر لعضوية مجلس اليونسكو التنفيذى

ﻣﻘﺎﻻﺕ

جلال حمام

ميزان «نوبل» المائل!

مدحت بشاى

كنيستنا المصرية وإعلام التنوير

د.محمد شادي

بحث علمى وقطاع خاص.. فى مصر!

د. بهي الدين مرسي

نحو فهم أعمق للمرأة

حسين دعسة

أوكار الإرهاب والتطرف البيلاروسى كيف ومتى وأين؟

ماجد حبته

صوتك مسموع.. لكنك لا تتكلم!

لواء.حمدى البطران

هل قتلت ندوات معرض الكتاب فرج فودة؟

جلال حمام

ميزان (نوبل) المائل!

صور

جنازة النائب أحمد زيدان

فرحة الهدف الأول لمنتخب مصر فى الجابون

الدستور فى غرفة ملابس المنتخب

محطة تل أبيب

المزيد

الاحتلال الإسرائيلى يُطلق النار على شاب بالقدس المحتلة

استشهاد فلسطينى برصاص القوات الإسرائيلية فى القدس (فيديو)

المياه مقابل الكهرباء.. كواليس «اتفاق ثلاثى» بين إسرائيل والأردن والإمارات