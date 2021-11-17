مسئول فلسطينى يبحث مع قائد فريق الدعم البريطانى انتهاكات الاحتلال المستمرة
أطلع محافظ جنين أكرم الرجوب، اليوم الأربعاء، قائد فريق الدعم البريطاني في فلسطين العميد ستيفن كارترايت، على أوضاع المحافظة وانتهاكات الاحتلال الإسرائيلي المستمرة بحق أهلها.
واستعرض الرجوب، خلال اللقاء، الأوضاع العامة في المحافظة على كافة المستويات، وانتهاكات الاحتلال وممارساته التعسفية المستمرة ضد أبناء الشعب الفلسطيني والحاجة إلى زيادة عدد أفراد المؤسسة الأمنية في المناطق المصنفة "ج" من أجل تعزيز الحالة الأمنية وبسط القانون وتحقيق السلم الأهلي.
وطالب الرجوب الحكومة البريطانية والمجتمع الدولي بالتدخل لوقف الانتهاكات الإسرائيلية اليومية ضد أبناء الشعب الفلسطيني ومقدراته.
من جانبه، أثنى العميد كارترايت على دور المحافظ والمؤسسة الأمنية في بسط النظام والقانون، مؤكدًا أهمية الشراكة بين الجانبين بتنفيذ المشاريع التطويرية في المحافظة.