الأربعاء 17 نوفمبر 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

مسئول فلسطينى يبحث مع قائد فريق الدعم البريطانى انتهاكات الاحتلال المستمرة

الاحتلال
الاحتلال

أطلع محافظ جنين أكرم الرجوب، اليوم الأربعاء، قائد فريق الدعم البريطاني في فلسطين العميد ستيفن كارترايت، على أوضاع المحافظة وانتهاكات الاحتلال الإسرائيلي المستمرة بحق أهلها.

واستعرض الرجوب، خلال اللقاء، الأوضاع العامة في المحافظة على كافة المستويات، وانتهاكات الاحتلال وممارساته التعسفية المستمرة ضد أبناء الشعب الفلسطيني والحاجة إلى زيادة عدد أفراد المؤسسة الأمنية في المناطق المصنفة "ج" من أجل تعزيز الحالة الأمنية وبسط القانون وتحقيق السلم الأهلي.

وطالب الرجوب الحكومة البريطانية والمجتمع الدولي بالتدخل لوقف الانتهاكات الإسرائيلية اليومية ضد أبناء الشعب الفلسطيني ومقدراته.

من جانبه، أثنى العميد كارترايت على دور المحافظ والمؤسسة الأمنية في بسط النظام والقانون، مؤكدًا أهمية الشراكة بين الجانبين بتنفيذ المشاريع التطويرية في المحافظة.

فلسطين الإحتلال الإسرائيلي بريطانيا محافظ جنين انتهاكات الاحتلال

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عن الانتخابات الليبية وغيرها

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