مسئول فلسطينى يبحث مع قائد فريق الدعم البريطانى انتهاكات الاحتلال المستمرة

أطلع محافظ جنين أكرم الرجوب، اليوم الأربعاء، قائد فريق الدعم البريطاني في فلسطين العميد ستيفن كارترايت، على أوضاع المحافظة وانتهاكات الاحتلال الإسرائيلي المستمرة بحق أهلها.

واستعرض الرجوب، خلال اللقاء، الأوضاع العامة في المحافظة على كافة المستويات، وانتهاكات الاحتلال وممارساته التعسفية المستمرة ضد أبناء الشعب الفلسطيني والحاجة إلى زيادة عدد أفراد المؤسسة الأمنية في المناطق المصنفة "ج" من أجل تعزيز الحالة الأمنية وبسط القانون وتحقيق السلم الأهلي.

وطالب الرجوب الحكومة البريطانية والمجتمع الدولي بالتدخل لوقف الانتهاكات الإسرائيلية اليومية ضد أبناء الشعب الفلسطيني ومقدراته.

من جانبه، أثنى العميد كارترايت على دور المحافظ والمؤسسة الأمنية في بسط النظام والقانون، مؤكدًا أهمية الشراكة بين الجانبين بتنفيذ المشاريع التطويرية في المحافظة.