رابط نتيجة الكشف الطبي للسيارات المجهزة للمعاقين

يمكن للمواطنين من المصريين الراغبين في الكشفً الطبي لأصحاب السيارات المعاقين المختلفة ٢٠٢١ الذين يبحثون عن رابط الكشف الطبي لسيارات المعاقين وذوي الاحتياجات الخاصة الراغبين في الحصول على سيارات المعاقين.

الدخول لرابط الاستعلام عن نتيجة الكشف الطبي لسيارات المعاقين ًوالتقدم للحضور على سيارة، وذلك دون إهدار للوقت والجهد خاصة فيظل حرص الحكومة على التباعد الاجتماعي في ظل انتشار وباء كورونا العالمي.



الاستعلام عن نتيجة الكشف الطبي للسيارات المجهزة للمعاقين

وخصصت ادارة المجالس الطبية المتخصصة بوزارة الصحة والسكان رابطا إلكترونيا تسهيلا على المواطنين من ذوي الاحتياجات الخاصة الراغبين في الحصول على سيارة معاقين.

للاستفسار او التقدم او الاستعلام عن نتيجة الكشف الطبي من خلال منزلة عن طريق إدخال رقم بطاقة الرقم القومي الخاصة به على الموقع المخصص من قبل إدارة المجالس الطبية المتخصصة





رابط الاستعلام عن نتيجة الكشف الطبي للسيارات المجهزة للمعاقين





يمكن للمواطنين من ذوي الاحساسات الخاصة حاليا الدخول علي الموقع للمجالس الطبية المتخصصة وتسجيل بياناتهم لمعرفة نتيجة الكشف الطبي للسيارات المجهزة للمعاقين خلال الخطوات التالية:-



١- تسجيل الدخول على موقع المجالس الطبية المتخصصة من خلال هذا الرابط car.smcegy.com

٢- اختيار نتيجة الكشف الطبي

٣- كتابة بيانات العميل الراغب في الاستعلام عن نتائج الكشف الطبي

٤- كتابة الاسم والرقم القومي محافظة الإقامة

٥- كتابه رقم التليفون الارضي مسبوق بكود المحافظة

٥- الضغط على زر الاستعلام

٦-ثم إدخال كلمة المرور الخاصة والضغط على كلمة بحث، ثم ستظهر النتيجة فورا.





الشروط الحصول على السيارات المعفاة من الجمارك

وتتضمن الشروط الخاصة للحصول على السيارات المعفاة من الجمارك

ان يكون حاصلا على بطاقة الخدمات المتكاملة لا يقل تمر المعاق عن ١٨ عاما ان يكون مصري الجنسية ان يكون لدية بطاقة رقم قومي سارية ان يتم تحديد نوع الإعاقة

ويعتبر رابط الاستعلام عن نتيجة الكشف الطبي الخاص على الموقع الرسمي للمجالس الطبية المتخصصة من أهم وأنجح المواقع التي توفر للعملاء كافة الخدمات في الاستفسار والإمداد بالمعلومات اي وقت علي مدار 24 ساعة.