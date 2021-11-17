الأمم المتحدة تندد باعتقال 1000 مواطن من تيجراي دون أسباب قانونية

أعربت الأمم المتحدة عن انزعاجها يوم الثلاثاء من تزايد الاعتقالات في إثيوبيا منذ أن فرضت البلاد حالة الطوارئ في 2 نوفمبر الجاري.

وقالت وكالة حقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة إن معظم المحتجزين في العاصمة الإثيوبية أديس أبابا وكذلك في جوندار وباهر دار ومواقع أخرى من أصول تيجراي وفقًا لما نقله موقع “فويس أوف أمريكا”.

وقالت المتحدثة ليز ثروسيل للصحفيين في جنيف "وفقًا للتقارير، يعتقد أن ما لا يقل عن 1000 شخص قد اعتقلوا، مع بعض التقارير التي تشير إلى أن الرقم أعلى من ذلك بكثير".

وتحدثت الاعتقالات منذ أن أعلنت الحكومة الإثيوبية، حالة الطوارئ قبل أسبوعين، عندما هدد مقاتلو جبهة تحرير تيجراي الشعبية بالتقدم في مسيرة إلى العاصمة.

وقال محامون، إن آلافًا من عرقية تيجراي اعتقلوا بشكل تعسفي منذ إعلان الإجراءات التي تسمح للسلطات باحتجاز أي شخص يشتبه في دعمه "لجماعات إرهابية" دون مذكرة توقيف.

ومن بين المعتقلين منذ إعلان حالة الطوارئ عدد من موظفي الأمم المتحدة.

وجدد الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش دعوته للإفراج الفوري عن الموظفين في بيان من المتحدث باسمه ستيفان دوجاريك مساء الثلاثاء.

وقال دوجاريك: "على حد علم الأمين العام ، فإن الموظفين محتجزون بدون تهمة، ولم يتم تقديم معلومات محددة بشأن أسباب اعتقالهم".

وقالت ثروسيل: إن 10 من موظفي الأمم المتحدة المحليين و34 سائقا تعاقدت معهم الأمم المتحدة ما زالوا محتجزين.

وقالت "ندعو إلى الإفراج الفوري عن جميع من لا يزالون رهن الاعتقال"، مضيفة أنه إذا لم يحدث ذلك، "يجب على محكمة أو محكمة أخرى مستقلة ومحايدة مراجعة أسباب اعتقالهم، وإلا يجب توجيه تهم رسمية إليهم".

وأقرت بأنه كان "تحديًا" لبقية موظفي وكالة حقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة للقيام بعملهم، مضيفة أن هذا هو السبب في "لدينا تقارير عن 1000 شخص على الأقل محتجزين، لكننا لسنا في وضع يسمح لنا بتقديم رقم أكثر تحديدًا".

وقالت إن ظروف الاعتقال كانت بشكل عام "سيئة"، حيث احتُجز العديد من المحتجزين في مراكز شرطة مكتظة.

وشجبت ثروسيل أن العديد من المحتجزين لم يتم إبلاغهم بأسباب اعتقالهم، ناهيك عن توجيه تهم رسمية إليهم.

وقالت: "نشعر بالقلق أيضًا إزاء بعض التقارير عن سوء المعاملة أثناء الاحتجاز"، مضيفة أنه في حين أن الجهاز ليس لديه دليل محدد على التعذيب أثناء الاحتجاز، فمن الواضح أن هذا مصدر قلق.