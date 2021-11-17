موريتانيا تسجل 90 إصابة جديدة بكورونا

سجلت وزارة الصحة الموريتانية خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية 90 إصابة مؤكدة بفيروس كورونا، ليصل إجمالي حالات الإصابة بالفيروس التاجي إلى 38 ألفا و278 إصابة.



ووفقا لبيان صادر عن وزارة الصحة الموريتانية مساء الثلاثاء فقد تم أيضا تسجيل حالة وفاة واحدة جراء الإصابة بـ/كوفيد-19/ ليصل إجمالي حالات الوفاة إلى 808 حالات.



وكانت تسلمت موريتانيا 326 ألفًا و400 جرعة من لقاح "أسترازينيكا" المضاد لفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19).



وذكرت وزارة الصحة الموريتانية، أن تلك اللقاحات مقدمة من إسبانيا، في إطار مبادرة الوصول العالمي للقاحات كوفيد-19 (كوفاكس).



كما بلغ عدد الملقحين ضد كورونا في موريتانيا مليونًا و40 ألفًا و443 شخصًا.



وحصلت موريتانيا على ما مجموعه قرابة مليونين ونصف المليون جرعة من اللقاحات؛ مما ساهم في تلقيح قرابة 40% من المستهدفين والبالغ عددهم مليونين و600 ألف مواطن.

وعلى صعيد آخر، أعلن وزير الاقتصاد الموريتاني عثمان مامودو أنه تمت المصادقة على تقديم 317 مليون دولار أمريكي، لتمويل مشروع تزويد مدينة كيفه شرقي موريتانيا بالماء الصالح للشرب انطلاقا من نهر السنغال.



وأضاف مامودو - في تصريح للصحفيين في نواكشوط - أن الاتفاق على المبلغ المذكور جاء في أعقاب الطاولة المستديرة التي عقدت مع مؤسسات مجموعة التنسيق (صناديق التمويل العربية).



وأبرز الوزير أنه تم تقديم المشروع لممثلي صناديق الاستثمار العربية، وتم خلال الطاولة مناقشة سبل تنفيذ هذا المشروع وكيفية مواكبة الهيئات المالية للتمويل، مشيرا إلى أن النقاشات تمت في جو مريح و أخوي يؤكد مدى التزام المؤسسات المالية بمواكبة موريتانيا في تنفيذ المشروع.



وجاء الإعلان في ختام أشغال طاولة مستديرة بمشاركة الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية والصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي والبنك الإسلامي للتنمية وصندوق الأوبك وصندوق أبوظبي للتنمية والصندوق السعودي للتنمية.