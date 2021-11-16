الثلاثاء 16 نوفمبر 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

إصابتان وتحطم 13 سيارة.. «الداخلية» تكشف تفاصيل انفجار ماسورة غاز بولاق

عقار بولاق الدكرور
عقار بولاق الدكرور

كشفت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية اليوم الثلاثاء، عن تفاصيل حادث تسرب من ماسورة غاز داخل أحد العقارات "كائن بدائرة قسم شرطة بولاق الدكرور" نتج عنه انهيار جزئى لحوائط شقتين.

تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة، بلاغًا بحدوث تسرب غاز داخل أحد العقارات "بدائرة قسم شرطة بولاق الدكرور"، وانهيار جزئي لحوائط شقتين ووجود مصابين وتلفيات بأحد العقارات.

على الفور انتقلت قوات الحماية المدنية إلى محل البلاغ، وتم فرض كردون أمنى مُحكم بالمكان عقب إتخاذ التدابير الأمنية اللازمة، وبالفحص تبين انهيار جزئي لحائط بإحدى الشقق بالطابق الأرضى ومطل على أرض فضاء مستغلة كجراج خاص للسيارات، وأسفر ذلك عن حدوث تلفيات بـ(13) سيارة، وإصابة (2) من قاطني العقار، وتم نقلهما للمستشفى لإسعافهما.

تنسيقاً والجهات المختصة، تم غلق مصدر الغاز والكهرباء عن العقار، وإخلاء العقار محل البلاغ والعقار الملاصق له، واتخاذ الإجراءات القانونية .

الجيزة تسرب غاز انهيار جزئي حوائط شقتين 13 سيارة بولاق الدكرور

رئيس التحرير

وائل لطفي

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