أسعار سيارات المعاقين فى بورسعيد 2021

أسعار سيارات المعاقين في بورسعيد 2021 من أكثر الكلمات البحثية التي تشغل بال الكثيرين من ذوي الاحتياجات الخاصة وتحظى على نسب مشاهدة عالية عبر محرك البحث العالمي جوجل لذلك يستعرض الدستور من خلال هذا التقرير رابط و خطوات الاستعلام عن سيارة المعاقين و الشروط اللازمة للحصول عليها من وزارة التضامن الاجتماعي.

أسعار سيارات المعاقين في بورسعيد 2021

اهتمت الدولة اهتماما بالغا بذوي الاحتياجات الخاصة وقدمت لهم العديد من المميزات التي يكفلها لهم القانون وفقا للبطاقة الخدمية المتكاملة ولعل أبرز تلك المميزات الحصول على سيارات مخصصة لحالتهم المرضية وتساعدهم على الاندماج في المجتمع بشكل كاملة وبذل كافة طاقتها لتحسين ظروف المعيشة المجتمعية تترواح أسعارها في سوق بورسعيد التي تعد أحد أكبر ميناء لاستيراد السيارات في مصر من بين 47 ألف إلى 65 ألف جنيه للسيارة دايو نوبيرا 2 فيما تتراوح السيارة دايو جوليت من 38 ألف إلى 61 ألف جنيه فيما تتراوح سعر السيارة دايو نوبيرا 1 من 43 ألف إلى 65 ألف جنيه فيما تتراوح أسعار سيارة دايو لانوس من 45 ألف جنيه إلى 60 ألف جنيه.

الشروط اللازمة للحصول على سيارات معفاة من الضرائب 2021

حددت وزارة التضامن الاجتماعي الشروط اللازمة للحصول على سيارات معفاة من الضرائب مخصصة لذوي الاحتياجات الخاصة والتي تتلخص فيما يلي:-

أن يكون المتقدم مصري الجنسية

أن يكون الراغب في الحصول على السيارة أكبر من 18 عاما

أن يتم تسجيلها باسم صاحبها من ذوي الاحتياجات الخاصة

أن تكون رخصة قيادتها باسم الشخص المخصص له السيارة

لا يمكن نقل ملكيتها إلا بعد مرور 3 سنوات من شرائها

يتم فم حظر السيارة لسهولة السير بعد دفع المبلغ المالي يتم تحديدة من قبل الجهات المخصصة

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المستندات المطلوبة للحصول على سيارة معفاة من الضرائب 2021

يرغب الكثير في معرفة أسعار سيارات المعاقين في بورسعيد 2021 والمستندات المطلوبة للتقديم حيث حددت وزارة التضامن الأوراق التالية للتقديم :-

صورة من بطاقة الرقم القومي

صورة من رخصة القيادة للراغب في الحصول على سيارة

التقارير الطبية التي توضح حالة المتقدم المرضية

صور شخصية حديثة.

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