الثلاثاء 16 نوفمبر 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

اقتصاد

البورصة تخسر 7.8 مليار جنيه بمنتصف تعاملات اليوم

البورصة
البورصة

خسرت أسهم الشركات المقيدة بالبورصة، 7.8 مليار جنيه، خلال النصف الأول من تعاملات اليوم الثلاثاء.

ووصل رأس المال السوقي لأسهم الشركات المقيدة بالبورصة الى مستوى 711.9 مليار جنيه، في ظل استمرار عمليات البيع الموسعة من قبل المؤسسات المالية وصناديق الاستثمار الأجنبية والأفراد المصريين على اغلبية اسهم السوق .

وتراجع مؤشر البورصة الرئيسي "إيجي إكس 30" بمنتصف ىتعاملات اليوم، بنسبة بلغت 63. 0 %، بما يعادل 72.5 نقطة خسارة ، ليصل الى مستوى 11424 نقطة  نقطة، كما انخفض مؤشر "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" للأسهم الصغيرة والمتوسطة بنسبة بلغت 2.53 %، بما يعادل 49.7 نقطة خسارة، ليصل الى مستوى 2079 نقطة.

 وهبط المؤشر الأوسع نطاقًا "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان" بنسبة بلغت 2.03%، بما يعادل 63 نقطة خسارة، ليصل إلى مستوى 3043 نقطة.

وقال وسطاء بالسوق، إن الفترة الحالية باتت ضبابية للسوق ومتعامليها، خاصة أن المحفزات الاستثمارية التي أقرتها الحكومة الأسبوع الماضي، فشلت في إنقاذ السوق من الهبوط، لتتوالى دوامة التراجعات من جديد، لافتة إلى أن تلك المحفزات رغم إيجابيتها، إلا أنها لم ترض طموح المستثمرين، وهو ما ظهر جليًا على تعاملات السوق التي لم تستجب لها.

وأشار الوسطاء، إلى أن تحركات السوق يمكن وصفها بالعرضية، وهو الهدوء الذي يسبق العاصفة، لافتة إلى أن البورصة باتت محط أنظار العديد من المؤسسات العاليمة وهو الأمر الذي ظهر جليًا في تقرير مؤسسة "جولدن مان ساكس" الذي أكد على أن البورصة جاذبة للشراء مع توصية بالشراء في سوق الأسهم المصرية.

وتوقع الوسطاء، عودة الارتدادات التصاعدية من جديد حال خلق محفزات جديدة، ودخول سيولة سوقية جديدة من شأنها رفع أداء البورصة، خاصة أن السوق تترقب تلك المرحلة ومن ثم الدخول في عمليات شراء من جديد، بعد أن باتت أسعار الأسهم مغرية للشراء.

 

 

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