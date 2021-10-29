الجمعة 29 أكتوبر 2021
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د. محمد الباز
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

تقارير ومتابعات

الآن.. الاستعلام عن نتيجة الكشف الطبي لسيارات المعاقين 2021| الرابط والخطوات

سيارات مجهزة للمعاقين
سيارات مجهزة للمعاقين

مازال خطوات الاستعلام عن نتيجة الكشف الطبي لسيارات المعاقين 2021-2022 تحصد نسب مشاهدة عالية عبر محرك البحث العالمي جوجل من قبل ذوي الاحتياجات الخاصة لذلك يستعرض الدستور من خلال هذا التقرير رابط وخطوات الاستعلام و مميزات بطاقة الخدمات المتكاملة لهم و شروط الحصول على سيارات مخصصة لحالاتهم المرضية

 

خطوات الاستعلام عن نتيجة الكشف الطبي لسيارات المعاقين 2021-2022


دشنت وزارة الصحة والسكان موقعا إلكترونيا من خلال هذا الرابط (من هنا) يستطيع من خلالها الملايين من ذوي الاحتياجات الخاصة في مصر الاستعلام عن نتيجة الفحص الطبي الذي يعد شرطا أساسيا للحصول على سيارة مخصصة لحالاتهم المرضية وذلك بإتباع الخطوات التالية:-

  • تسجيل الدخول عبر موقع المجالس الطبية المتخصصة من خلال هذا الرابط ( من هنا)
  • اختيار أيقونة الاستعلام عن نتائج الفحص الطبي للمعاقين
  • كتابة بيانات الراغب في الاستعلام من ذوي الاحتياجات الخاصة كاملة في الخانات المخصصة لذلك
  • كتابة رقم بطاقة الخدمات المتكاملة
  • كتابة بيانات مكتب الشؤون الاجتماعية التابع له
  • تحديد موعد إجراء الفحوصات الطبية ومكانها
  • الضغط على زر الاستعلام
  • ظهور كافة النتائج الطبية المطلوبة

 

مميزات بطاقة الخدمات المتكاملة لذوي الاحتياجات الخاصة 2021-2022

تعد بطاقة الخدمات المتكاملة لذوي الاحتياجات الخاصة هى الوسيلة الوحيدة للحصول على حقوقهم التي كفلها لهم القانون رقم 10 لسنة 2013 الخاص بحقوق الأشخاص من ذوي الاحتياجات الخاصة حيث تكفل البطاقة لهم حق الفحص الطبي في المستشفى التابعة لوزارة الصحة و صرف العلاج المجاني ونسب في الوظائف الشاغرة في القطاع العام ونسب في شقق وزارة الإسكان الاجتماعى وخصومات في المواصلات العامة بالإضافة الحصول على سيارة مخصصة لحالاتهم المرضية معافاة من رسوم الجمارك و الضرائب والتي تساعدهم في حياتهم اليومية لرفع معاناة العجز ودمجهم في المجتمع بكافة طبقاته الاجتماعية للاستفادة من الطاقات البشرية الكامنة داخلهم بشكل مميز

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شروط الحصول على سيارة مخصصة لذوي الاحتياجات الخاصة 2021-2022


خطوات الاستعلام عن نتيجة الكشف الطبي لسيارات المعاقين 2021 وشروط الحصول عليها من الكلمات البحثية التي تحظى على نسب مشاهدة عالية عبر المنصات الإلكتروني حيث حددت وزارة التضامن الاجتماعي مايلي :-

  • أن يكون الراغب في الحصول على سيارة من ذوي الاحتياجات الخاصة قد تعدى عمره ال 18 عاما
  • أن يكون مصري الجنسية
  • أن يكون لديه رخصة قيادة
  • أن تكون إعاقته لا تمنعه من القيادة الآمنة
  • أن تكون السيارة مسجلة باسم صاحب الإعاقة
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رئيس التحرير

وائل لطفي

عدو الفساد

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