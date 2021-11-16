خطة تأمين مباراة مصر والجابون في تصفيات كأس العالم

وضع رجال الأمن خطط تأمين مباراة منتخب مصر ومنتخب الجابون فى الثالثة عصر اليوم الثلاثاء باستاد برج العرب بالإسكندرية في الجولة السادسة والأخيرة من التصفيات المؤهلة لكأس العالم والتى حسمها الفراعنة بالتأهل للمباراة الفاصلة بعد التعادل مع أنجولا 2 /2، عن طريق الدوائر الأمنية المنتشرة خارج استاد برج العرب وداخل الاستاد والملعب والمدرجات وغرف الملابس.

وتؤمن الأطقم الأمنية للمجموعة الإفريقية لاعبى الفريقين وغرف الملابس وقاعات المؤتمرات وممرات اللاعبين، بالإضافة لتأمين طاقم التحكيم.

وتأهل منتخب مصر الأول لكرة القدم بقيادة البرتغالى كارلوس كيروش إلى المباراة الفاصلة لنهائيات كأس العالم 2022، بعد التعادل أمام منتخب أنجولا 2 / 2، فى الجولة الخامسة لتصفيات كأس العالم دون انتظار لنتيجة مباراة المنتخب أمام الجابون المقرر لها الثالثة عصر اليوم.

ويتصدر منتخب مصر قمة المجموعة بعد 5 جولات برصيد 11 نقطة ثم الجابون ثانيًا بـ7 نقاط وليبيا فى المركز الثالث برصيد 6 نقاط ثم أنجولا فى المركز الرابع والأخير برصيد 4 نقاط.