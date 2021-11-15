الإثنين 15 نوفمبر 2021
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

سعر صرف الدولار مقابل الجنيه اليوم الإثنين 15-11-2021

دولار أمريكي
دولار أمريكي

أظهرت بيانات شاشات تداول العملات الأجنبية، استقرار سعر صرف الدولار مقابل الجنيه للشراء والبيع، فى البنوك خلال فترة التعاملات، رغم حدوث انخفاض بمقدار قرش واحد عن الأمس.

وبلغ سعر الدولار الأمريكي 15.71 جنيه مصري، نتيجة توفير الكميات اللازمة من الدولار لتغطية احتياجات السوق المصرفى، خاصة فى ظل اهتمام الكثير من رجال الأعمال والمستثمرين والشركات الصناعية والتجارية، بأسعار الصرف للدولار، لارتباطه بسعر التكلفة للعديد من المنتجات والخدمات المتعددة والسلع الأساسية في الأسواق المصرية. 

 سعر صرف الدولار مقابل الجنيه في البنوك اليوم 

فى ذات السياق السابق، كشفت فترة التعاملات بالبنوك العامة والاستثمارية، استمرار معدلات السحب الطبيعية وفقا لآلية العرض والطلب، مع استقرار سعر صرف الدولار مقابل الجنيه للشراء والبيع، اليوم الإثنين، لقيام البنوك بتوفير العملة، بالإضافة إلى تدفقات المصريين العاملين في الخارج، التى تساهم في توفير كميات كبيرة من الدولار للسوق المصرفى. 

سعر صرف الدولار مقابل الجنيه في البنك المركزي المصري 

بالإضافة لذلك استقر سعر الدولار في البنك المركزي المصري مقابل الجنيه عند مستوى 15.63 جنيه للشراء  و15.76 جنيه للبيع، حسب آخر سعر صرف خلال تعاملات اليوم. 

سعر صرف الدولار مقابل الجنيه في البنك الأهلي المصري 

كذلك شهد سعر الدولار مقابل الجنيه في البنك الأهلي المصري ثباتًا عند مستوى 15.63 جنيه للشراء و15.73 جنيه للبيع خلال التعاملات.

سعر الدولار في بنك مصر 

كما سجلت شاشات التداول في البنوك، تسجيل سعر صرف الدولار الأمريكي في بنك مصر 15.63 جنيه للشراء، بينما سجل 15.73 جنيه للبيع.

سعر صرف الدولار في بنك القاهرة 

وأيضا  أظهر تداول العملات الأجنبية، استقرار سعر صرف الدولار مقابل الجنيه في بنك القاهرة عند مستوى  15،75 جنيه للشراء بينما سجل 15،65 جنيه للبيع.

سعر صرف الدولار مقابل الجنيه في بنك الإسكندرية 

وكشفت التعاملات في بنك الإسكندرية استقرار سعر الدولار مقابل الجنيه عند مستوى 15.64 جنيه للشراء و15.74 جنيه للبيع.

سعر الدولار اليوم في البنك التجاري الدولي CIB 

وكذلك بلغ سعر الدولار في البنك التجاري الدولي CIB مقابل الجنيه المصري 15.65 جنيه للشراء بينما سجل 15.75 جنيه للبيع.

سعر صرف الدولارفي بنك أبو ظبي 

فى نفس الوقت، فقد استقر سعر صرف الدولار مقابل الجنيه في بنك أبو ظبي الإسلامي عند مستوى 15.67 جنيه للشراء بينما سجل مبلغ 15.75 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك عوده

كما شهد سعر الدولار في بنك عوده مقابل الجنيه المصري حالة من الاستقرار عند مستوى 15.65 جنيه للشراء و15.75 جنيه للبيع خلال التعاملات.

سعر صرف الدولار البنك المركزي المصري استقرار سعر صرف الدولار سعر الدولار في البنك المركزي الدولار مقابل الجنيه سعر الدولار الأمريكي سعر الدولار فى البنك المركزى المصرى سعر الدولار مقابل الجنيه سعر الدولار في بنك مصر استقر سعر الدولار صرف الدولار اسعار الصرف

رئيس التحرير

وائل لطفي

الورقة الثانية تم إحراقها!

الأكثر قراءة

انفجار عنيف يهز العاصمة الإسرائيلية تل أبيب (فيديو)

أمين «البحوث الإسلامية» يلتقى بالأنبا لوكاس أسقف أبنوب والفتح وأسيوط الجديدة

البابا تواضروس: لو حرقوا الكنائس هنصلي مع إخواتنا في المساجد

توجيهات السيسى بشأن المتحف الكبير تتصدر عناوين الصحف

تفاصيل حالة الطقس فى مصر اليوم الإثنين 15-11-2021

سعر صرف الدولار مقابل الجنيه اليوم الإثنين 15-11-2021

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حسين دعسة

«باربي» عجوز في الـ62 من العمر.. بهجة المزيد من الأحلام

مؤمن المحمدي

هو وهي وسعاد حسني

لواء. محسن الفحام

العراق فى قلب مصر

د.أحمد الخميسى

الإرادة الفردية والقضايا العامة

ماجد حبته

دردشة صينية أمريكية عادية

عبدالوهاب داود

كيف تلاعبت «السوشيال ميديا» بمنظمات ووسائل الإعلام الدولى؟

ماجد حبته

مصير الكوكب فى عهدة مصر

د هند جاد

قاموس «هى».. الاختيارات والمشاعر

صور

مبنى رئاسة الوزراء ومجلس النواب في العاصمة الإدارية

جنازة الفنان أحمد خليل

السيرك القومي

محطة تل أبيب

المزيد

المعارضة الإسرائيلية تقدم مشروع قانون للاعتراف بالإبادة الجماعية للأرمن

إسرائيل تحذر مواطنيها من السفر إلى تركيا وتنصح الموجودين بالمغادرة

حريق ضخم في إسرائيل.. وسماع دوي انفجار (صور)