سعر صرف الدولار مقابل الجنيه اليوم الإثنين 15-11-2021

أظهرت بيانات شاشات تداول العملات الأجنبية، استقرار سعر صرف الدولار مقابل الجنيه للشراء والبيع، فى البنوك خلال فترة التعاملات، رغم حدوث انخفاض بمقدار قرش واحد عن الأمس.

وبلغ سعر الدولار الأمريكي 15.71 جنيه مصري، نتيجة توفير الكميات اللازمة من الدولار لتغطية احتياجات السوق المصرفى، خاصة فى ظل اهتمام الكثير من رجال الأعمال والمستثمرين والشركات الصناعية والتجارية، بأسعار الصرف للدولار، لارتباطه بسعر التكلفة للعديد من المنتجات والخدمات المتعددة والسلع الأساسية في الأسواق المصرية.



سعر صرف الدولار مقابل الجنيه في البنوك اليوم



فى ذات السياق السابق، كشفت فترة التعاملات بالبنوك العامة والاستثمارية، استمرار معدلات السحب الطبيعية وفقا لآلية العرض والطلب، مع استقرار سعر صرف الدولار مقابل الجنيه للشراء والبيع، اليوم الإثنين، لقيام البنوك بتوفير العملة، بالإضافة إلى تدفقات المصريين العاملين في الخارج، التى تساهم في توفير كميات كبيرة من الدولار للسوق المصرفى.



سعر صرف الدولار مقابل الجنيه في البنك المركزي المصري



بالإضافة لذلك استقر سعر الدولار في البنك المركزي المصري مقابل الجنيه عند مستوى 15.63 جنيه للشراء و15.76 جنيه للبيع، حسب آخر سعر صرف خلال تعاملات اليوم.



سعر صرف الدولار مقابل الجنيه في البنك الأهلي المصري



كذلك شهد سعر الدولار مقابل الجنيه في البنك الأهلي المصري ثباتًا عند مستوى 15.63 جنيه للشراء و15.73 جنيه للبيع خلال التعاملات.



سعر الدولار في بنك مصر



كما سجلت شاشات التداول في البنوك، تسجيل سعر صرف الدولار الأمريكي في بنك مصر 15.63 جنيه للشراء، بينما سجل 15.73 جنيه للبيع.



سعر صرف الدولار في بنك القاهرة



وأيضا أظهر تداول العملات الأجنبية، استقرار سعر صرف الدولار مقابل الجنيه في بنك القاهرة عند مستوى 15،75 جنيه للشراء بينما سجل 15،65 جنيه للبيع.



سعر صرف الدولار مقابل الجنيه في بنك الإسكندرية



وكشفت التعاملات في بنك الإسكندرية استقرار سعر الدولار مقابل الجنيه عند مستوى 15.64 جنيه للشراء و15.74 جنيه للبيع.



سعر الدولار اليوم في البنك التجاري الدولي CIB



وكذلك بلغ سعر الدولار في البنك التجاري الدولي CIB مقابل الجنيه المصري 15.65 جنيه للشراء بينما سجل 15.75 جنيه للبيع.



سعر صرف الدولارفي بنك أبو ظبي



فى نفس الوقت، فقد استقر سعر صرف الدولار مقابل الجنيه في بنك أبو ظبي الإسلامي عند مستوى 15.67 جنيه للشراء بينما سجل مبلغ 15.75 جنيه للبيع.



سعر الدولار في بنك عوده



كما شهد سعر الدولار في بنك عوده مقابل الجنيه المصري حالة من الاستقرار عند مستوى 15.65 جنيه للشراء و15.75 جنيه للبيع خلال التعاملات.