الأحد 14 نوفمبر 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

الثقافة

الخميس.. حفل جديد للفنانة دينا سراج ببيت الغناء

دينا سراج
دينا سراج

يقيم بيت الغناء العربي "قصر الأمير بشتاك" بشارع المعز، التابع لقطاع صندوق التنمية الثقافية، في السابعة مساء الخميس 18 نوفمبر، حفل الفنانة دينا سراج وفرقتها.

يتضمن برنامج الحفل مجموعة من الأغنيات منها: نسم علينا الهوى "فيروز"، حمال الأسية "فايزة أحمد"، تمللي في قلبي "محمد فوزي"، أه لو تعرف "نجاة الصغيرة"، حيرت قلبي معاك "أم كلثوم".

دينا سراج التحقت بمركز تنمية المواهب بدار الأوبرا المصرية، وشاركت بالغناء في العديد من الحفلات على مسارح سيد درويش، المسرح الصغير، المسرح المكشوف.

بيت الغناء العربي الفنانة دينا سراج قطاع صندوق التنمية الثقافية مجموعة من الأغنيات قصر الأمير بشتاك

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