تباين في أسعار الدقيق للجملة اليوم بالسوق المحلي المصري

شهدت أسعار الدقيق اليوم الأحد، انخفاض داخل السوق المحلي المصري لدى تجار الجملة.

والتي جاءت على النحو التالي:

انخفض سعر طن الدقيق (بروتين/24) حيث ثبت سعره اليوم على 6,900 جنيه للطن بينما ارتفع سعر الدقيق (بروتين/27) في السوق المحلي المصري، حيث سجل الطن 7,100 جنيه.

وكان الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية قد أصدر قرارًا بتحديد سعر بيع النخالة الخشنة وخليط الزوائد بالمطاحن التموينية عام أو خاص بسعر 3800 جنيه، حيث يشمل بذلك فوارغ التعبئة والتحميل بجميع محافظات بدءًا من أمس الأربعاء.

ومن ناحيته، قال حسين بودي رئيس شعبة مطاحن الدقيق استخراج 82% بغرفة صناعة الحبوب، إن الزيادة جاءت نتيجة استجابة لمطالب الشعبة لتتناسب مع أسعار السوق الحر، مشيرًا إلى أن السعر الذي حددته الوزارة كان يتم البيع به من خلال التجار والموزعين قبل إعلان الوزارة رسميًا عن الزيادة، خاصة مع زيادة الطلب في الوقت الحالي على النخالة، وذلك نظرًا لارتفاع أسعار بدائل الأعلاف.

وكانت وزارة التموين قد حذرت إضافة أى مبالغ عن الأسعار المحددة تحت أى مسمى، كما تم حظر تحميل أى سلعة أخرى عليها أو تعليق بيعها على شروط تؤدي إلى زيادة أسعار تداولها بطريق مباشر.

وكان الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية قد أصدر قرارًا بتحديد سعر بيع النخالة الخشنة وخليط الزوائد بالمطاحن التموينية عام أو خاص بسعر 3800 جنيه، حيث يشمل بذلك فوارغ التعبئة والتحميل بجميع محافظات بدءًا من أمس الأربعاء.

ومن جانبه، قال حسين بودي رئيس شعبة مطاحن الدقيق استخراج 82% بغرفة صناعة الحبوب، إن الزيادة جاءت نتيجة استجابة لمطالب الشعبة لتتناسب مع أسعار السوق الحر، مشيرًا إلى أن السعر الذي حددته الوزارة كان يتم البيع به من خلال التجار والموزعين قبل إعلان الوزارة رسميًا عن الزيادة، خاصة مع زيادة الطلب في الوقت الحالي على النخالة، وذلك نظرًا لارتفاع أسعار بدائل الأعلاف.

وكانت وزارة التموين قد حذرت إضافة أى مبالغ عن الأسعار المحددة تحت أى مسمى، كما تم حظر تحميل أى سلعة أخرى عليها أو تعليق بيعها على شروط تؤدى إلى زيادة أسعار تداولها بطريق مباشر.