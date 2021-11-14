تطعيم أكثر من 84 مليون طفل صينى ضد كورونا

طُعم نحو 84.4 مليون طفل تتراوح أعمارهم بين 3 أعوام و11 عاما ضد كوفيد-19 في جميع أنحاء الصين، من بينهم أكثر من 49.4 مليون حصلوا على جرعات تنشيطية، حسبما ذكر مسؤول صحي اليوم .

وحسبما أفادت وكالة أنباء “شينخوا” الصينية، قال وو ليانغ يو، مسؤول في لجنة الصحة الوطنية، في مؤتمر صحفي إن السلطات الصحية ستواصل تدعيم التطعيم في هذه الفئة العمرية.

وأضاف وو أن جميع الأطفال الذين تتراوح أعمارهم ما بين 3 أعوام و11 عاما وليس لديهم موانع طبية من المتوقع حصولهم على التطعيم بالكامل بنهاية هذا العام.

وقال وانغ دنغ فنغ، مسؤول في وزارة التربية والتعليم، إن الجامعات والمدارس المتوسطة والمدارس الابتدائية تدفع عمليات التطعيم على أساس التوجيه الموحد للبلاد، مشيرا إلى أن أكثر من 95 بالمائة من الطلاب الصينيين فوق 18 عاما قد تلقوا لقاح كوفيد-19.

وتم إعطاء أكثر من 2.37 مليار جرعة من لقاحات كوفيد-19 في جميع أنحاء الصين حتى يوم الجمعة الماضي، حيث تم تطعيم ما يقرب من 1.074 مليار شخص، بحسب اللجنة.

يشار إلى أن فيروس كورونا المستجد أو «كوفيد- 19» ظهر في أواخر ديسمبر 2019 في مدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين.

وتتضمن الأعراض الشائعة للمرض الحمى و السعال و ضيق النفس، أما الآلام العضلية و ألم الحلق فليست أعراضًا شائعة.

وتتراوح المدة الزمنية الفاصلة بين التعرض للفيروس، و بداية الأعراض من يومين إلى 14 يومًا، بمعدل وسطي هو خمسة أيام.

وتتصدر الولايات المتحدة دول العالم من حيث أعداد الوفيات، تليها البرازيل والمكسيك والهند و المملكة المتحدة و إيطاليا و روسيا و فرنسا و ألمانيا.

وقالت منظمة الصحة العالمية، إن اللقاحات توفر أملًا جديدًا، ويجب استخدامها كأداة وقاية رئيسية من قبل البلدان و الأفراد، و يتم الآن تقديم لقاحات "كوفيد- 19" في جميع بلدان إقليم شرق المتوسط البالغ عددها 22 بلدًا، لكن التحديات قائمة في البلدان التي تواجه حالات طوارئ، بما في ذلك سوريا واليمن.

وحذرت من أن زيادة حالات الإصابة بفيروس كورونا في العديد من دول الشرق الأوسط قد تكون لها عواقب وخيمة، إذ يفاقمها انتشار سلالة دلتا من الفيروس و قلة توافر اللقاحات المضادة له.