«صحة قنا» تؤكد توافر أمصال الثعابين والعقارب بالمستشفيات

قال اللواء أشرف الداودي، محافظ قنا، إن مديرية الصحة والسكان وفرت أمصال الثعابين والعقارب في المستشفيات والوحدات الصحية؛ تحسبًا لحدوث أى طوارئ في ظل عدم استقرار الأحوال الجوية خلال الفترة الحالية.

وأشار المحافظ، في بيان اليوم السبت، إلى أنه في مثل هذه الظروف تتزايد أعداد المواطنين الذين يتعرضون للدغات العقارب والثعابين، بادرت مديرية الصحة والسكان بتوفير كميات إضافية من الأمصال لاستخدامها حال الإحتياج لها

ولفت إلى أن تلك الخطوة تأتى فى إطار حرص المحافظة على سلامة المواطنين، خاصة في هذه الآونة التي تشهد تقلبات جوية ويكثر معها انتشار هذه الكائنات الضارة، مناشدًا المواطنين التوجه فورًا إلى أقرب مستشفى أو وحدة صحية حال تعرضهم إلى لدغ العقارب والثعابين، وستقدم الأمصال والرعاية الحصية لهم مجانًا.