الجمعة 12 نوفمبر 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

ذئاب بشرية.. الأب يغتصب نجلته القاصر والأم تجهضها فى حلوان

اغتصاب
اغتصاب

ألقت الأجهزة الأمنية بالقاهرة القبض على عامل اغتصب نجلته القاصر، وتسبب في حملها بالشهر الثاني، كما ألقيت القبض على والدة الضحية لقيامها بإجراء عملية إجهاض لنجلتها لدى طبيبة «نساء وتوليد»، جار البحث عنها لضبطها.

تفاصيل واقعة اغتصاب عامل نجلته القاصر

وتلقى مأمور قسم شرطة حلوان، بلاغا من ربة منزل مفاده قيام زوجها المدعو "س.م"، عامل ومقيم بمنطقة عرب الوالدة دائرة القسم، باغتصاب نجلته عمرها 14 سنة، وحملها سفاحا.

وبالانتقال والفحص وإجراء التحريات تبين صحة البلاغ وأن المتهم اغتصب نجلته وتسبب في حملها وقامت والدتها بالذهاب لطبيبة نساء وتوليد تدعى "حنان.ا"، وإجراء عملية إجهاض للفتاة وتبين حملها في الشهر الثاني.

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وتكثف المباحث من جهودها لضبط الطبيبة لتورطها في ارتكاب عملية الإجهاض.

تحرر عن ذلك المحضر اللازم وأمرت النيابة بحبس المتهمين 4 أيام علي ذمة التحقيقات، وعرض الفتاة على الطب الشرعي لبيان ما لحق بها من اعتداء جنسي.

عامل اغتصب نجلته عملية إجهاض اغتصاب اغتصاب نجلته

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وائل لطفي

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