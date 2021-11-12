«كانت بتأدبه».. القبض على ربة منزل قتلت طفلها فى العياط

تمكنت الأجهزة الأمنية بالجيزة، من القبض على ربة منزل قتلت طفلها 5 سنوات، ضربًا حتى الموت، في العياط.

كان بلاغ ورد لضباط مباحث قسم شرطة العياط من غرفة النجدة بمقتل طفل على يد والدته.

وانتقل رجال المباحث لمكان الحادث، وتبين وجود جثة طفل 5 سنوات وبها آثار ضرب في أماكن متفرقة من جسد الطفل.

بعمل التحريات تبين أن والدة الطفل تعدت عليه بالضرب حتى سقط مغشيًا عليه، ولفظ أنفاسه الأخيرة في الحال.

تمكنت القوات من ضبط الأم المتهمة، وبمواجهتها اعترفت بارتكاب الواقعة بغرض تأديبه، وتحرر المحضر اللازم بالواقعة وتولت النيابة التحقيقات.