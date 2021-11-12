انتشال جثة غريق بعد 72 ساعة من البحث بأطفيح

نجحت قوات الإنقاذ النهري والمسطحات المائية في انتشال جثة غريق بنهر النيل بمركز أطفيح جنوب الجيزة، عقب 72 ساعة بحث.

كانت غرفة العمليات بالإدارة العامة للحماية المدنية بالجيزة، تلقى إشارة من إدارة شرطة النجدة بوجود غريق بمركز أطفيح على الفور، دفع اللواء جابر بهاء مدير الإدارة العامة للحماية المدنية بالجيزة بفريق إنقاذ نهري، تنسيقًا مع قطاع الجنوب ومركز شرطة أطفيح.

بالفحص والمعاينة تبين غرق شاب يدعى «أحمد.ع.»، بمنطقة معدية الصالحية الرابطة بين كفر جراز والقطوري، وأجرى الضفادع البشرية عمليات البحث والتمشيط، حتى تم انتشال الجثمان، وتم إيداع الجثة بالمشرحة.

تحرر المحضر اللازم بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة التي صرحت بالدفن.