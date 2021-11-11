الخميس 11 نوفمبر 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

اقتصاد

عمومية «إيسترن كومبانى» تعتمد إنتاج 70 مليار سيجارة خلال العام المالى 2020/2021

تامر جاد الله وهاني
تامر جاد الله وهاني امان

عقدت الجمعية العامة لشركة الشرقية إيسترن كومباني، اليوم الخميس، بحضور مساهمي الشركة.

وقال المهندس تامر جادالله رئيس مجلس الإدارة، ورئيس الجمعية العامة إن الشركة حققت أعلى نسبة نمو في المبيعات 16.5 % لتسجل 64.08 مليار جنيه وارتفاع فى مجمل الربح  بنسبة 17.5 % وتحقيق زيادة في صافى  الايرادات بنسبة 11% لتسجل 16.02 مليار جنيه.

وأضاف رئيس الجمعية العامة أن أحجام المبيعات والإنتاج سجلت أرقاما قياسية لم تتحقق من قبل في تاريخ الشركة لتقترب مبيعات السجائر المحلية الي المستويات 67 مليار سيجارة بمعدل نمو 12% في الوقت ذاته تقترب أحجام إنتاج السجائر المحلية إلى 70 مليار سيجارة بمعدل نمو 16% .

وأكد جادالله أن ارتفاع مستويات الانتاج والمبيعات يأتى ضمن إطار التوجيه الاستراتيجي الذي ينتهجه مجلس إدارة الشركة لرفع الكفاءة والاستفادة المثلى من الموارد المتاحة في الشركة وتحقيق أقصي عائد علي رأس المال المستثمر والعمل على الوصول إلى المؤشرات القياسية المستهدفة مع الحفاظ علي مستويات النمو المستدامة.

وتابع أن الشركة تجري الدراسات اللازمة للدخول في صناعة التدخين الحديثة “منتجات التدخين منخفضة المخاطر” لاختبار السوق بشكل أساسي من حيث الاستهلاك المحلي والطلب على بدائل التدخين التي يبني عليها حجم الاستثمار في هذه المنتجات الحديثة، وبما يتوافق مع استراتيجة الشركة المستقبلية لتغطية احتياجات السوق من هذه الفئة المستهلكة من الجمهور.

وأوضح أنه رغم التحديات التى واجهتها الشركة ومنها جائحة كورونا وهو التحدى الأكبر لجميع الأنشطة التجارية والاقتصادية علي مستوي العالم إلا أن الشركة استطاعت أن تتغلب على الأزمة المستمرة بتحقيق أعلى نتائج في تاريخها والتي لم يسبق أن تحققت من قبل.

ونوه بأن مجلس إدارة الشركة استطاع من خلال الدراسات الممنهجة والرؤى المستقبلية أن يضع العديد من الخطط الاستراتيجية لمواجهة الصعوبات والتحديات المستقبلية من خلال الاستخدام الأمثل للموارد وتعظيم العائد والعمل علي خفض التكاليف المباشرة وغير المباشرة مع تحسين كفاءة التوزيع والتواجد بالأسواق الجديدة واستكشاف الفرص البيعية واستغلالها  وتحويلها الي خطط  واستراتيجيات ومزيج تسويقي يتجه إلى السوق مباشرة مع تنويع محفظة الشركة الاستثمارية من خلال الاستثمار الامثل الخالي من المخاطر.

وفى إطار الاجتماع، أصدرت الجمعية العامة الموافقة على اعتماد تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة واعتماد تقرير الحوكمة، واعتماد القوائم المالية والموافقة على اعتماد التبرعات المنصرفة للعام المالى السابق مع الترخيص لمجلس ادارة الشركة بالتبرع فى حدود 50 مليون جنيه للعام المالى الجارى، والموافقة على توزيع الأرباح المقترح من مجلس الإدارة على أن يكون العائد على السهم جنيها واحدا وستين قرشا كما تمت الموافقة من الجمعية العامة غير العادية على  تعديل المادة 6، 7 من النظام الأساسى للشركة وتخفيض رأس المال بمبلغ 20 مليون جنيه الذى يمثل 20 مليون سهم ليصبح عدد أسهم الشركة 2230 مليونا.

خلال مستوى الشرقية مستهل التجارى صرف مؤشرات عقد

رئيس التحرير

وائل لطفي

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